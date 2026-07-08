Un accidente en el Cruce de Melenara por saltarse un Stop

La Policía Local de Telde intervino este miércoles en un accidente de tráfico registrado en el Cruce de Melenara, concretamente en la salida del parque industrial de Las Rubiesas en dirección a El Calero. En el siniestro se vieron implicados varios vehículos, entre ellos una guagua de la empresa Pardilla Bus.

Según informaron testigos presenciales a Telde Actualidad, el accidente se habría producido después de que uno de los vehículos implicados, presuntamente, se saltara una señal de stop e impactara contra otro turismo que circulaba por la vía.