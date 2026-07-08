Un accidente en el Cruce de Melenara por saltarse un Stop
La Policía Local de Telde intervino en el siniestro, ocurrido a la salida del parque industrial de Las Rubiesas en dirección a El Calero
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La Policía Local de Telde intervino este miércoles en un accidente de tráfico registrado en el Cruce de Melenara, concretamente en la salida del parque industrial de Las Rubiesas en dirección a El Calero. En el siniestro se vieron implicados varios vehículos, entre ellos una guagua de la empresa Pardilla Bus.
Según informaron testigos presenciales a Telde Actualidad, el accidente se habría producido después de que uno de los vehículos implicados, presuntamente, se saltara una señal de stop e impactara contra otro turismo que circulaba por la vía.
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