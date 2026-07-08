Un coche sin freno se precipita por una ladera del sur de Gran Canaria

Un coche sin el freno de mano puesto se ha precipitado en la mañana de este miércoles por una ladera del sur de Gran Canaria, han informado fuentes de los servicios de emergencias.

El incidente tuvo lugar en la zona de Risco Blanco, en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, en la carretera GC-65, a la altura del cruce con Sardina del Sur, según el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 del Gobierno de Canarias. La Sala recibió el aviso del suceso a las 10.46 horas.

Sin heridos en el suceso

Afortunadamente, no ha habido que lamentar daños personales. El conductor del vehículo se despistó y se olvidó de asegurarlo con el freno de mano. Él y otro ocupante del turismo se encontraban fuera del mismo cuando ocurrieron los hechos.

Un coche se precipita por la carretera GC 65, en el cruce con Sardina del Sur, en el sur de Gran Canaria. / La Provincia

Hasta el lugar se desplazaron bomberos, un helicóptero medicalizado del Servicio de Urgencias Canario (SUC), efectivos de la Policía Local y Guardia Civil de San Bartolomé de Tirajana, además de una ambulancia.