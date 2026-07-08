Detenido en Vecindario por incumplir una orden judicial que le prohibía acceder a la localidad del sureste de Gran Canaria

La Guardia Civil ha detenido a un hombre como presunto autor de un delito de quebrantamiento de condena después de que fuera localizado en Vecindario, en el municipio de Santa Lucía de Tirajana, pese a tener en vigor una resolución judicial que le prohibía residir o acceder a esta localidad del sureste de Gran Canaria.

La intervención tuvo lugar durante la madrugada del 23 de junio de 2026, cuando una patrulla de Seguridad Ciudadana realizaba labores preventivas de vigilancia. Durante el servicio, los agentes identificaron a una persona conocida por ellos y comprobaron que sobre ella pesaba una medida judicial que impedía expresamente su presencia en Vecindario.

Identificación durante un servicio de vigilancia

Según ha informado la Guardia Civil este miércoles, los hechos ocurrieron cuando una patrulla observó a un hombre caminando por una calle de la localidad. Los agentes lo reconocieron de inmediato gracias a su conocimiento operativo del entorno y procedieron a interceptarlo para confirmar su identidad.

Tras realizar las comprobaciones correspondientes, verificaron que el hombre tenía vigente una sentencia firme que le privaba del derecho a residir o acudir a Vecindario. Al constatar el incumplimiento de la resolución judicial, los efectivos procedieron a su detención como presunto responsable de un delito de quebrantamiento de condena.

Una vez arrestado, fue informado de los motivos de su detención y de los derechos que le reconoce la legislación vigente. Posteriormente, fue trasladado a dependencias oficiales para la instrucción de las diligencias policiales.

La prohibición estaba vinculada a un procedimiento judicial anterior

La medida judicial que incumplió el detenido tenía su origen en un procedimiento previo relacionado con delitos graves contra las personas y el patrimonio, según la información facilitada por la Guardia Civil. Entre los antecedentes figuraban hechos violentos y conductas de amenaza, circunstancias que motivaron que la autoridad judicial estableciera una prohibición expresa de acudir o residir en la localidad.

Este tipo de medidas buscan reducir el riesgo de nuevos incidentes y ofrecer protección tanto a posibles víctimas como al entorno afectado. El incumplimiento de estas resoluciones puede dar lugar a nuevas responsabilidades penales, al tratarse de una desobediencia directa a una sentencia firme.

La importancia de los controles preventivos

La Comandancia de Las Palmas señala que la actuación fue posible gracias al trabajo continuado de vigilancia y seguimiento que desarrollan las patrullas sobre personas que tienen medidas judiciales en vigor.

Según explica el cuerpo, la identificación del detenido no fue fruto de una actuación casual, sino del conocimiento que los agentes mantienen sobre el territorio y sobre aquellas personas sujetas a restricciones impuestas por los tribunales.

La Guardia Civil considera que este tipo de controles preventivos permiten detectar de forma inmediata posibles incumplimientos y actuar antes de que puedan producirse situaciones de mayor gravedad.

Las diligencias fueron remitidas al juzgado

Tras finalizar las actuaciones policiales, las diligencias fueron enviadas a la Sección de Instrucción de San Bartolomé de Tirajana, junto con el detenido, para que continúe el procedimiento judicial correspondiente.