Encapuchados, bridas y un maletero: así fue el violento robo investigado por la Policía Nacional en Telde
La Policía Nacional detiene a uno de los presuntos autores de un robo con violencia y detención ilegal en el que la víctima fue retenida mientras registraban su casa
La Policía Nacional ha esclarecido un robo con violencia y detención ilegal cometido en el municipio de Telde, en una investigación desarrollada por la Brigada Local de Policía Judicial.
Según informó el cuerpo policial, la víctima fue sorprendida por cuatro individuos encapuchados cuando se encontraba en el interior de su vehículo. Los asaltantes la agredieron, la inmovilizaron con bridas y cinta adhesiva y la introdujeron en el maletero de su propio coche.
Posteriormente, fue trasladada hasta su domicilio, donde los autores la encerraron en un cuarto de herramientas mientras registraban la vivienda en busca de objetos de valor.
Un botín cercano a los 10.000 euros
Los asaltantes huyeron finalmente con un botín cercano a los 10.000 euros, además de diversos efectos personales y un vehículo.
Ese coche fue localizado poco después por patrullas de Seguridad Ciudadana en las inmediaciones del lugar de los hechos.
La investigación permitió identificar a dos de los cuatro implicados y localizar también el vehículo utilizado durante el asalto.
En su interior, los agentes encontraron un cuchillo que la víctima reconoció como el arma empleada para intimidarla, además de huellas y otros indicios que vinculan a los investigados con el suceso.
Un detenido enviado a prisión
Como resultado de las gestiones practicadas, la Policía Nacional detuvo a uno de los presuntos autores, un hombre de 46 años, que fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente.
El juez decretó su ingreso en prisión provisional. La investigación continúa abierta para lograr la plena identificación y localización del resto de implicados.
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