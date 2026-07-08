La Policía busca a la banda de atracadores de la joyería de El Mirador e investiga si participaron en otros asaltos

La Policía Nacional sigue la pista a la banda de cuatro atracadores que el martes por la noche asaltó una joyería del centro comercial El Mirador. Encapuchados, con mazas y bolsas para guardar el botín, los ladrones utilizaron un Cupra Formentor de color gris oscuro para huir. Los agentes investigan si los autores participaron ya en otros de los robos con violencia a establecimientos que ha habido en la Isla este año y ponen el foco en el que sacudió el centro comercial Las Terrazas, justo enfrente a El Mirador, hace un mes.

El modus operandi fue el mismo: hombres, aparentemente atléticos y con los rostros cubiertos. En ambos casos utilizaron un extintor para dificultar la identificación a consecuencia de la nube blanca y que esto les facilitase la huida. Hay otros dos puntos en común: el establecimiento afectado pertenece a la misma cadena de joyerías y en ambos casos huyeron a la carrera en un coche robado los días previos.

Los agentes cotejan las cámaras de seguridad y las grabaciones de testigos para poder comparar las características físicas de los autores y tratar de llegar a ellos.

Sobre la mesa, la Policía Nacional tiene varias líneas de investigación para poder estrechar el cerco sobre los implicados, habida cuenta de que el del martes es el sexto robo con violencia a comercios que sacude Gran Canaria desde febrero. En el historial, un robo en un centro comercial en San Fernando, una joyería en Carrizal, un salón de juegos en Telde, otra joyería de Las Terrazas y otra del Cita.

Eso sin contar los que sufrió otra joyería de El Mirador hace un año. De todos los casos, solo se han producido detenciones en uno, y porque los ladrones estamparon el coche contra una casa en obras durante una persecución.

Los agentes rastrean también las joyas, tras el inventario realizaron por los responsables de todos los establecimientos afectados para intentar dar con ellas en locales de compraventa o en páginas de internet.

El ambiente al día siguiente

Doce horas después del atraco, la joyería afectada en El Mirador abrió sus puertas solo para dejar pasar a tres dependientas y que hiciesen balance de daños. Una de ellas, estuvo presente durante el atraco. Lo único que declaró es que todavía se encontraba en «shock». El resto de comercios abrió con normalidad, aunque anoche, los más próximos optaron por bajar la persiana de inmediato.

En la joyería de la planta baja todavía recuerdan los dos atracos que sufrieron a lo largo de 2025. En uno de ellos, los delincuentes aprovecharon que estaba aconteciendo un partido que enfrentó al Real Madrid contra el Arsenal para entrar en la tienda y llevarse las joyas, tras tener un enfrentamiento con un vigilante de seguridad.

En el primero se llevaron más piezas. En el segundo, aunque el botín fue menor, los destrozos tuvieron mayor gravedad. En total, entre joyas y daños, la factura rozó los 200.000 euros. Tras estas experiencias, este comercio ha aumentado las cámaras de seguridad y ha retirado de los escaparates las piezas de mayor valor.

La Provincia

Su dependienta lamenta que este tipo de sucesos ha dejado de ser algo excepcional. «En algo habitual sí se están convirtiendo», asegura. A su juicio, además, actuar dentro de un centro comercial no resulta sencillo para los ladrones, al contrario de lo que ocurre en un local a pie de calle. Recuerda que el centro comercial solo tiene dos salidas y, «si las tienes vigiladas, es fácil localizarlos por muy rápido que vayan», explica.

La empleada reconoce la inquietud que se respira en el sector. «No trabajas cómoda. Va a un atraco por mes en lo que va de verano», afirma, y añade que a los autores «ya les da igual entrar de día o de noche, aunque el centro comercial esté lleno de gente».