Detenido un hombre por el atraco a la joyería del centro comercial El Mirador

La Policía Nacional ha detenido a un hombre por su presunta participación en el robo cometido el pasado 7 de julio en una joyería situada en el centro comercial El Mirador, en Las Palmas de Gran Canaria. La investigación continúa abierta y los agentes trabajan para identificar al resto de personas implicadas, recuperar las joyas sustraídas y esclarecer si los sospechosos guardan relación con otros hechos similares ocurridos en los últimos meses.

El arresto se produjo tras las pesquisas realizadas por el Grupo de Policía Judicial de la Comisaría de Distrito Sur, dentro de un operativo coordinado por la Brigada Provincial de Policía Judicial.

Un asalto cometido por varios individuos encapuchados

Según ha informado la Policía Nacional este jueves, el robo tuvo lugar durante la tarde del 7 de julio, cuando varios individuos con el rostro cubierto irrumpieron en el establecimiento.

Los asaltantes utilizaron un extintor y diversos objetos contundentes para romper varias vitrinas de exposición y apoderarse de distintas piezas de joyería en apenas unos minutos.

Durante el atraco, las empleadas del comercio consiguieron salir del local sin sufrir daños, por lo que no se registraron heridos como consecuencia del asalto.

La Provincia

Tras hacerse con las joyas, los autores abandonaron el centro comercial y huyeron en un vehículo que, según comprobaron posteriormente los investigadores, había sido denunciado como robado en la zona de Ojos de Garza.

El vehículo utilizado en la huida fue localizado poco después

Después de recibir el aviso del robo, la Policía Nacional activó un dispositivo de búsqueda que permitió localizar el coche utilizado por los presuntos autores.

En el interior del vehículo, los agentes encontraron diversos objetos relacionados con el atraco, entre ellos etiquetas de joyas, un expositor, el extintor empleado durante el asalto y otros efectos considerados de interés para la investigación.

Estos hallazgos fueron incorporados a las diligencias policiales y han servido para avanzar en la identificación de los presuntos responsables.

La investigación sigue abierta

Las gestiones practicadas por los investigadores permitieron identificar y detener a uno de los supuestos implicados, al que se atribuye, de forma provisional, un delito de robo con violencia e intimidación.

El detenido fue trasladado a dependencias policiales para la instrucción de las diligencias correspondientes, que serán remitidas posteriormente a la autoridad judicial.

Mientras tanto, la investigación continúa con el objetivo de determinar el grado de participación del resto de personas implicadas en el atraco y recuperar las joyas sustraídas.

No se descartan nuevas detenciones

La Brigada Provincial de Policía Judicial mantiene abiertas varias líneas de investigación para esclarecer completamente los hechos.

Además de identificar al resto de integrantes del grupo, los agentes tratan de determinar si los sospechosos podrían estar relacionados con otros robos de características similares registrados en los últimos meses y que, según la Policía Nacional, han generado preocupación entre comerciantes y ciudadanos.

Por el momento, el cuerpo policial no descarta nuevas detenciones conforme avance la investigación y se obtengan nuevas pruebas.