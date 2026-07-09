Un menor herido al precipitarse desde un edificio en un incendio con cinco afectados en Jinámar

Cinco personas fueron asistidas este jueves tras el incendio declarado en una vivienda de un edificio situado en la calle Fernando Sagaseta, en Jinámar.

El incidente se produjo sobre las 12.30 horas, momento en el que el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 112 del Gobierno de Canarias recibió una alerta en la que se informaba de que se había declarado fuego en el interior de una vivienda. Tras recibir el aviso, el 112 activó los recursos de emergencia necesarios.

Bomberos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria rescataron del inmueble a siete personas y a varios animales. Además, extinguieron las llamas, que afectaron por completo a la vivienda, y procedieron a ventilar el edificio.

El personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario (SUC) valoró y asistió a cinco personas afectadas por el incendio. Tres de ellas tuvieron que ser trasladadas a distintos centros sanitarios. Entre los evacuados se encontraba un menor de 13 años que presentaba lesiones de carácter moderado, salvo complicaciones, tras precipitarse desde el edificio. Fue trasladado en una ambulancia medicalizada del SUC al Hospital Universitario Materno Infantil de Gran Canaria.

También fue atendida una mujer de 71 años con intoxicación moderada por inhalación de humo, salvo complicaciones, que fue evacuada en una ambulancia de soporte vital básico al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria. Otra mujer, también de 71 años, presentó una crisis de ansiedad y fue trasladada en ambulancia de soporte vital básico al Centro de Salud de Jinámar.

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En el operativo intervinieron, además del SUC y los bomberos, agentes de la Policía Local y de la Policía Nacional, que se encargaron de asegurar la zona y realizar las diligencias correspondientes. Protección Civil colaboró con el resto de los servicios de emergencia desplazados al lugar.