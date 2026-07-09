Detenido el conductor que atropelló mortalmente a un peatón en Almatriche

Un hombre de 40 años falleció este jueves tras ser atropellado por un coche en la carretera de Almatriche, a la altura del número 206. El accidente se produjo sobre las 16.45 horas y obligó a cortar el tráfico en la zona para facilitar la intervención de los servicios de emergencia. El conductor del vehículo implicado ha sido detenido por la Policía Local.

Según los primeros datos, el vehículo implicado arrolló a la víctima, que salió despedida por el impacto y cayó sobre la calzada. A continuación, el coche continuó su trayectoria, impactó contra varios vehículos que se encontraban estacionados en la vía pública y alcanzó también a un motorista, que resultó herido de carácter leve.

Hasta el lugar se desplazaron tres ambulancias del Servicio de Urgencias Canario, además de efectivos de la Policía Local. Los agentes aseguraron la zona y regularon el tráfico mientras el personal sanitario atendía a los afectados.

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La Policía Local se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias del accidente.