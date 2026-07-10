El conductor que mató a un peatón en Almatriche estuvo en prisión por atracar a turistas armado y disfrazado de guardia civil
Rayco J. Q. A., vecino de San Mateo, formó parte de una banda que asaltaba a extranjeros y comerciantes con fusiles de asalto simulados y vestidos de uniforme
El conductor que el jueves acabó con la vida de un hombre de 40 años en Almatriche en un atropello es un viejo conocido de las autoridades. Rayco J. Q. A., vecino de la localidad de San Mateo, fue detenido por la Guardia Civil en el marco de la operación Bajón por formar parte de una banda que atracaba a extranjeros con armas simuladas. Ocurrió en 2009, cuando tenía 22 años, y la investigación lo llevó a la cárcel. Además de este incidente, el más destacado de su historial, hace solo dos meses se le interceptó por conducir ebrio aunque, en esa ocasión, no hubo que lamentar heridos ni fallecidos.
El último de los incidentes que ha protagonizado ha terminado en tragedia. El jueves, Rayco conducía borracho por la carretera de Almatriche. A las 16.45 horas, justo a la altura de un paso de peatones, arrolló a un transeúnte que, debido al fuerte impacto, perdió la vida. Tras el atropello, el conductor intentó continuar la marcha, pero impactó contra varios vehículos que se encontraban estacionados en la vía pública. Alcanzó también a un motorista, que resultó herido de carácter leve.
A la zona acudieron ambulancias del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que intentaron reanimar a la víctima, pero solo pudieron certificar el fallecimiento. También agentes de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria, que se han hecho cargo de la investigación.
Al percatarse de la presencia de la Policía Local, Rayco intentó huir a pie de la zona. Para ello, amenazó con un cuchillo de ocho centímetros de hoja a los agentes. En un descuido, uno de los intervinientes –en periodo de formación– logró reducirlo. El individuo se encuentra en dependencias policiales.
Fue hace 17 años cuando el conductor pisó los calabozos por primera vez. Rayco y dos compinches consiguieron varios uniformes de la Guardia Civil. Haciéndose pasar por agentes, atracaban a extranjeros y comerciantes de la zona centro-norte de Gran Canaria. El modus operandi era dar el alto a los vehículos para robarles.
El ‘negocio’ se les terminó con las denuncias de varias víctimas, la mayoría de ellos de vacaciones y que asaltaban en las carreteras entre los municipios de Tejeda y Artenara. Una de ellas fue un diplomático. Para llevar a cabo sus planes, además de los uniformes, utilizaban una pistola y un fusil de asalto simulados.
Con violencia, les obligaban a parar sus vehículos y apartarlos de la vía. Luego, les exigían que les entregasen todas las pertenencias de valor. La operación Bajón, como se denominó, lo llevó a prisión.
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