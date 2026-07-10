Un conductor herido grave tras chocar contra un árbol en la Rambla Medular de Arrecife
El varón, único ocupante del coche, fue excarcelado del vehículo tras el accidente que ha tuvo lugar en la madrugada de este viernes a la altura de la Biblioteca Insular
Un conductor resultó herido de gravedad en la madrugada de este viernes después de sufrir un accidente de tráfico en la Rambla Medular de Arrecife, a la altura de la Biblioteca Insular, según ha informado el Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote y La Graciosa, que recibió el aviso del incidente a las 00.40 horas.
El aviso fue recibido por el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112, que movilizó a los servicios de emergencia hasta el lugar del siniestro. A su llegada, los efectivos comprobaron que se trataba de un accidente de alta energía, ya que el turismo había colisionado frontalmente contra uno de los árboles situados en la mediana de la vía.
Rescate del único ocupante del vehículo
El conductor, que era el único ocupante del vehículo, había quedado atrapado en el interior del turismo y estaba siendo atendido por el personal sanitario cuando llegaron los bomberos.
Tras evaluar la situación, los efectivos procedieron a estabilizar el vehículo para garantizar la seguridad durante la intervención. Posteriormente, y siguiendo las indicaciones del equipo sanitario debido a la gravedad de las lesiones que presentaba el accidentado, llevaron a cabo una extracción de urgencia coordinada con los profesionales de emergencias.
Una vez liberado, el herido fue trasladado a los servicios sanitarios para continuar con su asistencia.
Trabajos para asegurar la zona y restablecer la circulación
Finalizado el rescate, los bomberos realizaron la desconexión de la batería del vehículo como medida preventiva para evitar posibles riesgos. Con la autorización de la Policía Local de Arrecife, comenzaron también las labores de limpieza de la calzada.
Después de que la grúa retirara el turismo siniestrado, los equipos de emergencia eliminaron los restos de aceite y fragmentos de plástico que habían quedado sobre la vía, dejando la zona en condiciones de seguridad antes de dar por concluida la intervención e informar del cierre del servicio tanto a la central de bomberos como al CECOES.
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