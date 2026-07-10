Un conductor herido grave tras chocar contra un árbol en la Rambla Medular de Arrecife

Un conductor de 28 años resultó herido de gravedad en la madrugada de este viernes después de sufrir un accidente de tráfico en la Rambla Medular de Arrecife, a la altura de la Biblioteca Insular, según ha informado el Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote y La Graciosa, que recibió el aviso del incidente a las 00.40 horas.

El aviso fue recibido por el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112, que movilizó a los servicios de emergencia hasta el lugar del siniestro. A su llegada, los bomberos comprobaron que se trataba de un accidente de impacto, ya que el coche había colisionado frontalmente contra uno de los árboles situados en la mediana de la ví, y excarcelaron al joven, que había quedado atrapado en el interior del turismo.

Rescate del único ocupante del vehículo

El conductor, que era el único ocupante del vehículo, había quedado atrapado en el interior del turismo y estaba siendo atendido por el personal sanitario cuando llegaron los bomberos. Sufrió politraumatismo de carácter grave, por lo que una vez estabilizado por los sanitarios del Servicio de Urgencias Canario (SUC) fue evacuado en una ambulancia de soporte vital avanzado del SUC al Hospital Universitario de Lanzarote Doctor José Molina Orosa. El 112 movilizó también una ambulancia de soporte vital básico.

Tras evaluar la situación, los efectivos procedieron a estabilizar el vehículo para garantizar la seguridad durante la intervención. Posteriormente, y siguiendo las indicaciones del equipo sanitario debido a la gravedad de las lesiones que presentaba el accidentado, llevaron a cabo una extracción de urgencia coordinada con los profesionales de emergencias.

Trabajos para asegurar la zona y restablecer la circulación

Finalizado el rescate, los bomberos realizaron la desconexión de la batería del vehículo como medida preventiva para evitar posibles riesgos. Con la autorización de la Policía Local de Arrecife, comenzaron también las labores de limpieza de la calzada.

Un coche se estrella contra un árbol de la Rambla Medular de Arrecife en la madrugada de este viernes / La Provincia

Después de que la grúa retirara el turismo siniestrado, los equipos de emergencia eliminaron los restos de aceite y fragmentos de plástico que habían quedado sobre la vía, dejando la zona en condiciones de seguridad antes de dar por concluida la intervención.

La Policía Local de Arrecife se encargó de realizar el atestado correspondiente.