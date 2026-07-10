Detenido otro de los atracadores de la joyería del centro comercial El Mirador

La Policía Nacional ha detenido a un segundo hombre por su presunta participación en el atraco cometido el pasado martes en la joyería José Luis del centro comercial El Mirador, en Las Palmas de Gran Canaria.

El arresto se produjo durante la noche de este jueves, 9 de julio, después de que las pesquisas permitieran localizar al sospechoso. La investigación continúa abierta para esclarecer por completo los hechos y detener al resto de las personas implicadas.

Se trata del segundo arresto relacionado con el asalto. El primero fue un joven de 22 años, con antecedentes por delitos de robo con fuerza y robo con violencia, detenido como presunto autor de un delito de robo con violencia e intimidación.

Los investigadores ya han identificado a los demás participantes y trabajan para dar con ellos. Al menos dos de los implicados estarían relacionados con otros asaltos violentos cometidos durante los últimos seis meses en establecimientos comerciales de Gran Canaria.

El atraco ocurrió el martes por la noche en una joyería situada en la planta alta de El Mirador. Cuatro encapuchados entraron en el establecimiento y utilizaron un extintor y varios objetos contundentes para fracturar las vitrinas y apoderarse de numerosas joyas.

Las empleadas consiguieron abandonar el local durante el asalto y no sufrieron lesiones.

Tres vehículos robados antes del atraco

Tras cometer el robo, los autores huyeron en un Cupra Formentor que figuraba como sustraído en la zona de Ojos de Garza. Según los datos recabados, los implicados se habían hecho el día anterior con tres vehículos de una empresa de alquiler situada en el aeropuerto.

Uno de ellos, un Mazda Skyactiv, fue localizado el martes por la mañana. Otro, un Volkswagen Taigo, continuaba sin localizar. El tercero era el Cupra utilizado para desplazarse hasta el centro comercial y escapar después del atraco.

Los asaltantes habían dejado el vehículo estacionado junto a una de las entradas de El Mirador para poder abandonar el lugar rápidamente. El coche fue hallado poco después dentro del dispositivo desplegado por la Policía Nacional tras recibirse el aviso.

En su interior, los agentes encontraron varios efectos relacionados con el robo, entre ellos etiquetas de joyas, un expositor, un extintor y otros objetos de interés que están siendo analizados.

Las primeras diligencias corrieron a cargo del Grupo de Policía Judicial de la Comisaría de Distrito Sur, mientras que la Brigada Provincial de Policía Judicial dirige ahora la investigación.

Los agentes tratan de recuperar las joyas sustraídas, detener al resto de los participantes y determinar si los investigados están relacionados con otros hechos similares ocurridos durante los últimos meses.

La posible relación con otros asaltos

Entre los casos que se investigan se encuentra el atraco cometido en mayo en un supermercado de Tafira Alta, donde los autores entraron armados con machetes, y el asalto a una joyería del centro comercial Cita, en Playa del Inglés, ocurrido en junio.

Policía Nacional

Este último robo terminó con una persecución policial y la detención de tres personas después de que el vehículo en el que huían chocara contra una vivienda en obras. También se analiza la posible relación de los sospechosos con el robo cometido en abril en una joyería de Carrizal.

La Policía Nacional mantiene abiertas las pesquisas y no descarta que se produzcan nuevas detenciones.