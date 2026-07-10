Detenido tras una persecución por varias calles de Las Palmas de Gran Canaria.

La Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria detuvo en la mañana del viernes a un hombre tras una huida por varias calles de la capital. El conductor carecía de permiso de conducción, chocó contra un vehículo estacionado y se negó después a someterse a las pruebas de detección de drogas.

Los hechos comenzaron sobre las 7.30 horas, cuando una patrulla observó un vehículo que circulaba a velocidad excesiva por el carril bus-taxi en dirección norte. Los agentes dieron la vuelta, activaron las señales acústicas y luminosas y ordenaron al conductor que detuviera la marcha.

El hombre no atendió las indicaciones e inició una huida por la calle Pío XII. A la altura de la calle Fortuny, obligó a otro vehículo a apartarse y frenar bruscamente para evitar una colisión.

El coche continuó después por la calle Santiago Rusiñol, donde circuló en sentido contrario y a velocidad elevada hasta chocar contra un vehículo estacionado a la altura del número 14.

Tras el impacto, los dos ocupantes abandonaron el automóvil y huyeron a pie. El conductor fue interceptado poco después en la calle Gago Coutinho, mientras que su acompañante fue localizada por otra patrulla en la calle Lope de Vega.

Las comprobaciones realizadas por los agentes confirmaron que el detenido no tenía permiso de conducción. El vehículo no constaba como sustraído y fue trasladado al depósito municipal.

Como ambos ocupantes iban indocumentados, fueron llevados a la Comisaría Norte de la Policía Nacional para su identificación. Una vez allí, el conductor fue requerido para someterse a las pruebas de drogas. Pese a ser informado de sus derechos y de las consecuencias de una negativa, rechazó realizarlas.

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La intervención se produjo en una zona próxima a varios centros educativos que celebraban actividades de verano. A esa hora había vehículos de padres y madres que llevaban a sus hijos a esas instalaciones.