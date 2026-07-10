Un hombre queda en libertad tras ser detenido con hachís en la zona del intercambiador de Santa Catalina en Las Palmas de Gran Canaria
El arrestado por la Policía Nacional y presunto autor de un delito contra la salud pública, tenía una placa de 86 gramos de droga
La Policía Nacional ha detenido en Las Palmas de Gran Canaria a un hombre como presunto autor de un delito contra la salud pública después de intervenirle una placa de hachís de aproximadamente 86 gramos. La actuación se desarrolló en las inmediaciones del Intercambiador del Parque Santa Catalina, dentro de un dispositivo preventivo de seguridad ciudadana.
Según ha informado el cuerpo policial este viernes, los hechos ocurrieron durante la tarde del 7 de julio, cuando varios agentes realizaban labores de vigilancia y prevención en esta zona de la capital grancanaria.
Durante el servicio, los policías observaron a un grupo de personas que se encontraba en una zona ajardinada y detectaron indicios que podían estar relacionados con el consumo de sustancias estupefacientes.
La sustancia fue localizada en las pertenencias
Tras estas observaciones, los agentes procedieron a identificar a las personas presentes y realizaron una inspección preventiva de sus pertenencias.
Durante esa actuación localizaron una bolsa de plástico que contenía en su interior una placa de una sustancia que, presuntamente, era hachís, con un peso aproximado de 86 gramos.
A raíz del hallazgo, los policías detuvieron a uno de los integrantes del grupo como presunto responsable de un delito contra la salud pública. Posteriormente fue trasladado a dependencias policiales, donde se instruyeron las diligencias correspondientes.
El detenido quedó en libertad tras las diligencias policiales
Una vez concluidas las actuaciones policiales, el arrestado fue puesto en libertad, aunque deberá comparecer ante la autoridad judicial cuando sea requerido, señala la Policía Nacional.
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