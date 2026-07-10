El incendio en una vivienda de Lanzarote obliga al desalojo de una familia y deja afectados por inhalación de humo

Un incendio declarado durante la madrugada en una vivienda de la calle Zarapicos, en la localidad de Nazaret, dentro del municipio de Teguise (Lanzarote), movilizó a los efectivos del Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote y La Graciosa tras recibir el aviso del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 a las 2.33 horas.

Según la información facilitada por el Consorcio, el fuego se inició en el cuadro eléctrico situado en el garaje del inmueble. Antes de la llegada de los bomberos, el propietario consiguió controlar las llamas, evitando que el incendio se propagara a otras dependencias de la vivienda.

La vivienda quedó afectada por una importante acumulación de humo

A su llegada, los equipos de emergencia comprobaron que todos los integrantes de la familia habían abandonado la vivienda, aunque tanto el garaje como el resto del inmueble presentaban una importante concentración de humo.

Los bomberos iniciaron de inmediato las labores de ventilación para eliminar el humo acumulado y mejorar la seguridad en el interior del edificio. Además, procedieron al corte del suministro eléctrico desde el exterior, ya que el cuadro eléctrico y parte de la instalación habían resultado dañados como consecuencia del incendio.

Un vecino fue trasladado al hospital tras inhalar humo

Durante la intervención se solicitó la presencia de una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC) después de que varios miembros de la familia hubieran inhalado humo.

Finalmente, el propietario de la vivienda fue trasladado a un centro hospitalario para someterse a una valoración médica, mientras que el resto de los afectados no precisó evacuación, según la información facilitada por los servicios de emergencia.

En el operativo también participaron agentes de la Policía Local de Teguise, que colaboraron en la gestión de la incidencia y en las labores de seguridad.

Recomendación de no pernoctar en la casa

Una vez concluidas las tareas de extinción, ventilación y aseguramiento del inmueble, los bomberos recomendaron a la familia ventilar completamente la vivienda y no pasar la noche en ella, debido a la presencia de humo y a los daños sufridos por la instalación eléctrica.