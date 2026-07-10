Investigan a dos personas en Gran Canaria por la muerte de un perro gravemente enfermo al que dieron ibuprofeno

La Guardia Civil investiga a dos personas por un presunto delito contra los animales tras el fallecimiento de un perro que presentaba un grave deterioro de salud y que murió mientras permanecía ingresado en un centro veterinario especializado. La actuación ha sido desarrollada por agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) en el municipio de Santa Lucía de Tirajana, en Gran Canaria.

La investigación comenzó a raíz de una inspección realizada por el Seprona en un establecimiento veterinario de la localidad. Durante esa actuación, los agentes comprobaron el estado de varios animales y localizaron a un perro que presentaba un cuadro clínico especialmente preocupante y que necesitaba atención veterinaria urgente.

Según la información facilitada por la Guardia Civil este viernes, el animal sufría diversas patologías que comprometían seriamente su estado de salud, por lo que los agentes decidieron intervenir de forma cautelar para garantizar que recibiera tratamiento especializado y permaneciera bajo la custodia adecuada.

Los informes veterinarios reflejaban un cuadro clínico muy grave

La valoración realizada por los profesionales veterinarios puso de manifiesto que el perro padecía un proceso patológico prolongado en el tiempo.

Entre las afecciones detectadas figuraban una enfermedad renal, anemia severa e insuficiencia hepática, además de un estado general de extrema debilidad.

Los especialistas también observaron que el animal mostraba una marcada apatía, no se alimentaba por sí mismo y necesitaba medicación administrada por vía intravenosa para intentar estabilizar su situación.

La investigación del SEPRONA determinó que la administración de un medicamento de uso humano pudo contribuir al agravamiento del estado clínico del can

Ante este escenario, los agentes coordinaron su traslado a un centro veterinario especializado con el objetivo de garantizar tanto la continuidad del tratamiento como la protección del animal mientras se desarrollaba la investigación.

La investigación analiza los cuidados recibidos antes del ingreso

A partir de los informes emitidos por los veterinarios y de las distintas diligencias practicadas, el SEPRONA reconstruyó las circunstancias que precedieron al ingreso del perro.

Durante la investigación se recabó información sobre los tratamientos que había recibido el animal antes de ser atendido por los especialistas.

Como parte de esas actuaciones, una de las personas relacionadas con su cuidado manifestó voluntariamente haberle administrado ibuprofeno, un medicamento de uso humano, con la intención de tratar una inflamación en la cara que, supuestamente, se había producido tras el ataque de otro animal.

Posteriormente, el informe veterinario incorporado a las diligencias concluyó que la administración de este fármaco pudo haber contribuido al agravamiento del cuadro clínico del perro.

También se investigan posibles deficiencias en la atención al animal

Además del uso del medicamento, la investigación permitió detectar indicios de una posible falta de los cuidados que requería el estado de salud del perro.

Según los informes veterinarios, las enfermedades que padecía eran compatibles con una ausencia de tratamiento adecuado durante un periodo prolongado, circunstancia que, según la investigación, habría favorecido el progresivo deterioro del animal hasta alcanzar una situación crítica.

Como consecuencia de estos indicios, la Guardia Civil amplió las diligencias e investigó a una segunda persona vinculada con la custodia del perro por su presunta relación con los hechos.

Las actuaciones detectaron también indicios de una posible omisión prolongada de los cuidados básicos que precisaba el perro

En ambos casos, corresponde ahora a la autoridad judicial determinar las posibles responsabilidades penales que puedan derivarse de la investigación.

El perro falleció durante su hospitalización

A pesar de las medidas adoptadas desde el momento de su incautación y de los cuidados prestados por el personal veterinario, el perro no logró superar su delicado estado de salud.

Según informa la Guardia Civil, el animal falleció mientras permanecía ingresado bajo supervisión facultativa como consecuencia de una parada cardiorrespiratoria.

El fallecimiento se produjo pese a los esfuerzos realizados para estabilizar su situación clínica y garantizar la atención especializada que requería.

Las diligencias han sido remitidas al juzgado y a la Fiscalía

Una vez concluidas las primeras actuaciones, el SEPRONA remitió las diligencias al Tribunal de Instancia, Sección de Instrucción en funciones de guardia de San Bartolomé de Tirajana, así como a la Fiscalía de Medio Ambiente de Las Palmas, que continuarán con la tramitación del procedimiento judicial.

La investigación se desarrolla dentro del marco de la legislación vigente en materia de protección y bienestar animal, que contempla responsabilidades penales cuando existan indicios de maltrato o de omisión de los cuidados necesarios que puedan provocar lesiones graves o la muerte de un animal.

La Guardia Civil insiste en no medicar animales sin supervisión veterinaria

Tras esta actuación, la Guardia Civil ha recordado la importancia de no administrar medicamentos de uso humano a los animales sin la correspondiente prescripción veterinaria.

Muchos fármacos que son habituales en personas pueden provocar efectos tóxicos graves en perros, gatos y otras especies, especialmente cuando padecen enfermedades previas o presentan un estado de salud delicado.

Asimismo, el Instituto Armado insiste en que cualquier animal que presente síntomas de enfermedad debe recibir atención veterinaria lo antes posible para favorecer un diagnóstico adecuado y evitar complicaciones que puedan comprometer su bienestar.