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Muere una mujer al precipitarse su vehículo en el Cruce de Las Veredas

La víctima, de más de 60 años, fue rescatada por los servicios de emergencia y evacuada en helicóptero al Hospital Doctor Negrín

Accidente de tráfico en el cruce de Las Veredas, en San Mateo

Accidente de tráfico en el cruce de Las Veredas, en San Mateo

La Provincia

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Bruno Betancor

Una mujer de más de 60 años ha fallecido este viernes en un accidente de tráfico ocurrido al mediodía en el Cruce de Las Veredas, en el municipio de la Vega de San Mateo, donde un vehículo se precipitó por causas que se investigan, según ha podido confirmar Noticias San Mateo.

Los servicios de emergencia rescataron a la mujer con lesiones incompatibles con la vida y la evacuaron en helicóptero al Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín.

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En el dispositivo intervinieron efectivos de Bomberos, Guardia Civil y Protección Civil, además de un helicóptero de emergencias y dos ambulancias del Servicio de Urgencias Canario (SUC), una de soporte vital básico y otra de soporte vital avanzado.

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