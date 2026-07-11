Muere un hombre tras ser rescatado en parada cardiorrespiratoria de una piscina en Fuerteventura
A pesar de las maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzadas y la aplicación de un desfibrilador, no se pudo salvar la vida del afectado
Un hombre ha fallecido este sábado en Fuerteventura tras ser rescatado de la piscina de un hotel de la zona de Esquinzo (Pájara) en parada cardiorrespiratoria.
Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias, en el aviso se comunicaba que el socorrista de la piscina había rescatado del agua a un hombre con signos de ahogamiento y en parada cardiorrespiratoria.
Un enfermero coordinador del Servicio de Urgencias Canario (SUC) presente en la sala operativa dio indicaciones al socorrista, mediante teleasistencia, para que comenzara a practicar al afectado maniobras de reanimación y le aplicara un desfibrilador, que realizó una descarga.
Personal del SUC, desplazado al lugar en una ambulancia medicalizada y un helicóptero medicalizado, continuó practicando maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzadas sin obtener resultado, confirmando su fallecimiento.
Efectivos desplegados
Efectivos de Bomberos de Pájara aseguraron las maniobras de toma de tierra y despegue del helicóptero medicalizado, mientras que la Policía Local colaboró con el resto de los recursos de emergencias.
Por su parte, la Guardia Civil realiza las diligencias correspondientes.
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