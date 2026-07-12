Cuatro detenidos, uno de ellos menor, por agredir a una pareja para robarles el móvil y un bolso en Las Palmas de Gran Canaria

Cinco jóvenes, tres hombres y dos mujeres, agredieron a una pareja durante la madrugada de este domingo en el barrio de Guanarteme, en Las Palmas de Gran Canaria, para robarles un bolso y un teléfono móvil. La Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria ha detenido a cuatro de ellos.

Los hechos ocurrieron sobre las 02:50 horas en la calle José Franchy Roca, donde las víctimas mantuvieron una discusión con un grupo de cinco personas. Tras la disputa, los cinco jóvenes golpearon a la pareja. A él lo tiraron al suelo, donde le propinaron múltiples patadas y puñetazos.

La mujer también fue agredida por dos de las integrantes del grupo, que le dieron varios golpes en la cabeza y en la cara. La afectada tenía erosiones visibles en el rostro. Durante el ataque, al varón le sustrajeron una bandolera de color negro que contenía su cartera con documentación y alrededor de 400 euros en efectivo. A la mujer le robaron además el teléfono móvil.

Un testigo que había grabado parte de la discusión previa mostró el vídeo a los agentes y a las víctimas, quienes reconocieron sin género de dudas a cuatro de los presuntos agresores: tres hombres (uno menor) y una mujer. Ellos, de origen marroquí, tienen 17, 18 y 24 años; ella, española, 27.

Ante la gravedad de las lesiones que presentaba el hombre, fue movilizada una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario que trasladó a ambos al servicio de Urgencias del Hospital Universitario Materno Infantil, donde el herido permaneció en observación.

Mientras las víctimas eran atendidas, los agentes localizaron a tres hombres y una mujer caminando por la zona. Eran las personas que las víctimas identificaron en el vídeo, por lo que fueron detenidos como presuntos responsables de un delito de robo con violencia.

Objetos sustraídos

Los agentes, al realizar el cacheo de seguridad, encontraron el bono de transporte a nombre de una de las víctimas escondido en el zapato de uno de los agresores. Además, el portero de una discoteca cercana al altercado entregó posteriormente la bandolera robada. El empleado vio cómo dos varones la tiraban a la vía pública.

Entre los objetos recuperados figuran la propia bandolera, que contenía en el interior una camisa blanca, un monedero negro, un desodorante, un documento de identidad de la víctima y el bono de transporte.