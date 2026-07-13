Detenido en el sur de Gran Canaria tras ser sorprendido vendiendo hachís en una calle de Puerto Rico

La Guardia Civil ha detenido a una persona en el municipio grancanario de Mogán como presunta autora de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas, después de que los agentes la sorprendieran, presuntamente, realizando una venta de hachís en la localidad de Puerto Rico.

La actuación se enmarca en un dispositivo específico que el instituto armado desarrolla para detectar y desmantelar puntos de venta de droga al menudeo, así como prevenir el tráfico de sustancias estupefacientes en zonas con una elevada afluencia de residentes y visitantes.

Los agentes observaron un intercambio en un vehículo

Según ha informado la Guardia Civil este lunes, los hechos ocurrieron mientras varios agentes realizaban labores de vigilancia discreta en una calle de Puerto Rico.

Durante el operativo detectaron un movimiento que llamó su atención al comprobar cómo dos personas mantenían un encuentro en el interior de un vehículo estacionado en la vía pública. Tras realizar un seguimiento, los agentes observaron un intercambio que, según la investigación, consistió en la entrega de dinero fraccionado a cambio de una sustancia resinosa, presuntamente hachís, distribuida en pequeñas dosis preparadas para su venta.

Ante estos indicios, los efectivos decidieron intervenir de forma inmediata para identificar a las personas implicadas y registrar tanto el vehículo como los objetos que portaban.

Intervenidos hachís y dinero en efectivo

Durante la actuación policial se incautó la sustancia estupefaciente y una cantidad de dinero en efectivo que, según las investigaciones, podría estar relacionada con la actividad delictiva.

La investigación también se vio reforzada por la declaración realizada por el supuesto comprador, quien manifestó voluntariamente a los agentes haber adquirido la sustancia al ahora detenido instantes antes de la intervención.

La Guardia Civil señala que este testimonio, unido a la observación directa realizada durante el dispositivo y a los efectos intervenidos, permitió consolidar los indicios que motivaron la detención.

La actuación de agentes de paisano permitió detectar e interceptar una transacción de sustancias estupefacientes en plena vía pública

Posteriormente, ya en dependencias oficiales, los agentes realizaron un examen del material incautado. En total se intervinieron aproximadamente dos gramos de una sustancia resinosa, presuntamente hachís, repartida en varias dosis, además de 110 euros en efectivo distribuidos en distintos billetes.

La droga quedó depositada a disposición de la autoridad judicial para su correspondiente análisis pericial.

Las diligencias fueron remitidas al juzgado competente

Una vez concluidas las primeras actuaciones, la Guardia Civil trasladó las diligencias, junto con la persona detenida y los efectos intervenidos, a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de San Bartolomé de Tirajana, que será la encargada de continuar con la tramitación judicial del caso.

Como ocurre en cualquier procedimiento penal, la persona investigada goza de la presunción de inocencia hasta que exista una resolución judicial firme.

Dispositivos permanentes contra el tráfico de drogas

La Guardia Civil recuerda que mantiene de forma continuada dispositivos destinados a prevenir y perseguir el tráfico de drogas, especialmente en aquellas zonas donde este tipo de actividades puede afectar a la seguridad ciudadana y a la convivencia.

El objetivo de estos operativos es detectar puntos de venta de sustancias estupefacientes, combatir el tráfico a pequeña escala y reducir el impacto que estas conductas pueden generar en espacios públicos y áreas de elevada concentración de personas.

Asimismo, el cuerpo destaca la importancia de la colaboración ciudadana para facilitar la detección de posibles actividades ilícitas, así como la coordinación entre las distintas unidades policiales para desarrollar investigaciones y actuaciones de este tipo.