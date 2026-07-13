Detenido en Telde un hombre de 63 años por incendiar un vehículo y dañar otro

La Policía Nacional ha detenido en el municipio grancanario de Telde a un hombre de 63 años como presunto autor de un delito de daños, después de que supuestamente provocara el incendio de un vehículo estacionado en un aparcamiento. El fuego terminó destruyendo por completo uno de los turismos y causó daños en un segundo coche que se encontraba aparcado junto a él.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del pasado 30 de junio, cuando una patrulla que realizaba labores preventivas detectó un conato de incendio en una zona de estacionamiento del municipio.

Los agentes actuaron tras detectar el incendio

Según ha informado la Policía Nacional, los agentes se dirigieron inmediatamente al lugar tras observar las primeras llamas. Al llegar localizaron a un hombre en las inmediaciones, quien fue señalado por varios testigos como la persona que, instantes antes, había estado manipulando la parte inferior del vehículo afectado.

Uno de los testigos manifestó haber visto cómo el sospechoso colocaba fragmentos de madera bajo el automóvil, tras lo cual se originó el incendio.

Los agentes localizaron entre las pertenencias del arrestado un mechero y observaron restos de hollín en sus manos

Ante esta situación, los policías aseguraron la zona mientras se activaban los servicios de emergencia para controlar el fuego.

Un vehículo quedó calcinado y otro sufrió daños

Efectivos del Servicio de Extinción de Incendios acudieron al aparcamiento y lograron sofocar las llamas.

Como consecuencia del incendio, uno de los vehículos quedó completamente calcinado, mientras que un segundo turismo sufrió daños por el calor y las llamas en la parte frontal y uno de sus laterales.

Además, debido al riesgo de propagación del fuego, los agentes realizaron gestiones para localizar a los propietarios de otros vehículos estacionados en las proximidades. Esta actuación permitió retirar varios coches de la zona y evitar que el incendio afectara a un mayor número de automóviles.

Hallazgo de un mechero y restos de hollín

Durante el cacheo de seguridad practicado tras la intervención, los policías localizaron al detenido un mechero en uno de sus bolsillos.

Asimismo, según la información facilitada por la Policía Nacional, el hombre presentaba restos de hollín en ambas manos, un elemento que se incorporó a la investigación junto con el resto de los indicios recogidos en el lugar de los hechos.

Tras concluir las primeras diligencias, el arrestado fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente, que será la encargada de determinar la evolución del procedimiento.