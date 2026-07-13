El IGN registra dos terremotos al noroeste de Fuerteventura y otro en El Hierro
Dos de los seísmos se localizan en el océano Atlántico cerca de la isla majorera, mientras que el tercero se produjo en el municipio herreño de Frontera
El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado en las últimas horas tres movimientos sísmicos en Canarias, dos de ellos localizados en el océano Atlántico, al noroeste de Fuerteventura, y un tercero en el municipio de Frontera, en la isla de El Hierro.
El primero de los movimientos sísmicos se produjo durante la madrugada del domingo 12 de julio, concretamente a las 00:33 horas. Según los datos del IGN, alcanzó una magnitud de 3,2 y tuvo su epicentro en el océano Atlántico, al noroeste de Fuerteventura, con una profundidad de 15 kilómetros.
A 7 kilómetros de profundidad
Horas más tarde, ya en la madrugada del lunes 13 de julio, el organismo registró un segundo terremoto en la misma zona. Este seísmo ocurrió a las 03:22 horas, con una magnitud de 2,1 y un foco situado a 7 kilómetros de profundidad.
Los terremotos de baja magnitud son relativamente habituales en el archipiélago debido a su origen volcánico y, en la mayoría de los casos, pasan desapercibidos para la población.
Un tercer movimiento sísmico en El Hierro
Además de los temblores registrados cerca de Fuerteventura, el IGN detectó otro terremoto en la isla de El Hierro.
El movimiento tuvo lugar a las 01:26 horas del lunes en el municipio de Frontera, situado en el oeste de la isla. Alcanzó una magnitud de 2,0 y se originó a una profundidad de 38 kilómetros.
El Instituto Geográfico Nacional mantiene una vigilancia permanente de la actividad sísmica en Canarias, una región donde estos fenómenos forman parte de la dinámica geológica del archipiélago.
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