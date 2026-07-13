Detenidos dos menores por romper el escaparate para robar en una tienda de Triana
La Policía Nacional busca a un tercer implicado en el robo con fuerza que tuvo lugar en la calle Travieso
Dos menores han sido detenidos este lunes por la mañana tras romper el escaparate de un comercio del barrio histórico de Triana, en Las Palmas de Gran Canaria, para robar en el interior. La Policía Nacional y Policía Local arrestaron al instante a dos de los implicados e investigan si hay un tercer involucrado.
Los hechos ocurrieron pasadas las seis de la mañana en un establecimiento ubicado en la confluencia de la calle Travieso con Cano. Los adolescentes fracturaron el escaparate y huyeron, dijeron los testigos, en dirección a la zona de San Juan. Por la descripción aportada, los jóvenes iban encapuchados para dificultar la identificación.
La Policía Nacional detuvo en las inmediaciones a uno de los presuntos autores y solicitó colaboración a la Policía Local para que realizasen batidas con el objetivo de localizar a los otros.
Los agentes, gracias a la información aportada por testigos, encontraron a otro de los adolescentes en la calle Real de San Juan, tan solo dos horas más tarde. El menor, de 14 años, quedó detenido por un presunto delito de robo con fuerza en establecimiento.
La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación y busca al último de los asaltantes, que ya está identificado.
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