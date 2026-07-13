Una rueda suelta y sin control cruza la plataforma de aviones de un aeropuerto de Canarias
Dos vehículos maniobraban para frenar el desplazamiento de un neumático desprendido en la zona de estacionamiento
Insólita escena en un aeropuerto de Canarias. Una rueda suelta recorrió parte de la zona de estacionamiento de aviones de la Terminal T1 (la de vuelos nacionales e internacionales) del Aeropuerto César Manrique-Lanzarote durante la noche del pasado sábado, en una escena que fue captada por una de las cámaras de Lanzarote Webcam, tal y como se aprecia en el vídeo que acompaña a esta información.
Según las imágenes difundidas por Lanzarote Webcam, la rueda avanzó libremente por la plataforma mientras dos vehículos trataron de interceptarla antes de que pudiera impactar contra un avión, otro vehículo o alguna persona que se encontrara en la zona.
Maniobras para parar el neumático
La secuencia refleja cómo los conductores maniobraron para frenar el desplazamiento del neumático en una de las áreas operativas del aeropuerto. La información difundida no precisa el origen de la rueda ni las circunstancias en las que quedó suelta.
Por el momento, no han trascendido daños materiales ni personales relacionados con este incidente.
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