Detenido un joven por robar en una vivienda de Corralejo mientras sus moradores estaban dentro

La Guardia Civil ha detenido a un joven de 21 años como presunto autor de un robo con fuerza en una vivienda vacacional de Corralejo, en el municipio de La Oliva.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada en una vivienda situada en la calle Chorlitejo, mientras los moradores se encontraban en el interior del inmueble.

Según las primeras investigaciones, el presunto autor accedió a la vivienda tras escalar un muro perimetral de unos dos metros de altura. Una vez dentro, recorrió distintas estancias en busca de objetos de valor.

Un bolso con joyas, pasaportes y dinero

Durante el robo, el sospechoso sustrajo un bolso con diversos efectos personales. Entre los objetos denunciados como robados figuraban pasaportes, unos auriculares inalámbricos, una pulsera de oro, un anillo de diamantes valorado en unos 3.000 euros y dinero en efectivo.

Tras recibir el aviso, patrullas de la Guardia Civil de Corralejo activaron de inmediato un dispositivo de búsqueda en distintos puntos de la localidad.

Poco después, los agentes localizaron a un joven de 21 años, conocido por su reiterada implicación en delitos contra el patrimonio.

Objetos recuperados en menos de una hora

Durante la intervención, los guardias civiles hallaron en poder del sospechoso el anillo de diamantes denunciado como sustraído.

Las gestiones posteriores permitieron recuperar la práctica totalidad de los efectos robados en menos de una hora desde que se recibió el aviso.

Los agentes reunieron además indicios suficientes para relacionar al joven con los hechos investigados.

El detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de Puerto del Rosario, que decretó su puesta en libertad tras la práctica de las correspondientes actuaciones judiciales.