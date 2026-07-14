Un hombre muerte tras ser atropellado por una grúa durante la retirada de un camión hormigonera
El fallecido era el propietario de una empresa de grúas de Gran Canaria
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Un hombre ha fallecido este martes tras ser atropellado por una grúa mientras se realizaban las maniobras para retirar un camión hormigonera. Por el momento, se desconocen las causas exactas del accidente y no está claro si el atropello se produjo por un fallo de alguno de los vehículos o durante la operación de enganche del camión.
Las circunstancias del suceso están siendo investigadas para esclarecer cómo ocurrió el accidente, ocurrido en el sur de la isla de Gran Canaria.
El fallecido era el propietario de una empresa de grúas de Gran Canaria, según informaron desde el lugar del suceso.
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