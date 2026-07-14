El incendio en la lavandería de un hotel moviliza de madrugada a los bomberos en Lanzarote

Un incendio declarado durante la madrugada de este martes 14 de julio en la lavandería del Hotel Sands Beach Resort, en Costa Teguise (Lanzarote), obligó a la intervención de los bomberos del Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote y La Graciosa tras detectarse una importante salida de humo negro y denso procedente de la zona afectada.

El aviso fue recibido a las 04:21 horas a través del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112, después de que el vigilante de seguridad del establecimiento alertara de la presencia de una intensa columna de humo en las instalaciones del complejo hotelero.

Despliegue de varios vehículos de los bomberos

Tras recibir el aviso, el servicio de emergencias movilizó varios recursos para hacer frente al incendio. Hasta el lugar se desplazaron dos autobombas urbanas desde la base principal y otro vehículo de apoyo desde la base Norte.

A la llegada de los efectivos, el vigilante de seguridad esperaba en el acceso principal del establecimiento para facilitar la entrada y conducir a los bomberos hasta la lavandería, situada en un semisótano. En ese momento también se encontraban en la zona agentes de la Guardia Civil, que colaboraron durante la intervención.

Vehículos del Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote / La Provincia

Los equipos de emergencia comprobaron que por la puerta de acceso seguía saliendo una gran cantidad de humo, por lo que la primera actuación consistió en ventilar el recinto para mejorar la visibilidad y permitir un trabajo seguro en el interior.

El fuego afectó a instalaciones eléctricas y motores

Una vez garantizadas las condiciones de seguridad, los bomberos procedieron a desconectar el suministro eléctrico de la instalación mediante el cuadro eléctrico antes de localizar el origen del incendio.

El foco quedó localizado en una superficie aproximada de un metro cuadrado, según el Consorcio de Emergencias, donde resultaron afectados cableado eléctrico, motores eléctricos y otros enseres de la lavandería.

La extinción se llevó a cabo mediante la aplicación de agua, logrando sofocar el incendio y evitar que las llamas se propagaran a otras dependencias del establecimiento.

Revisión y ventilación de la instalación

Tras extinguir el fuego, los efectivos continuaron con las tareas de ventilación de las estancias afectadas por el humo y realizaron una inspección para comprobar que no existían puntos calientes ni riesgo de que el incendio pudiera reactivarse.

Finalizada la intervención, los bomberos comunicaron al personal del hotel la conveniencia de revisar la instalación eléctrica dañada antes de volver a ponerla en funcionamiento, con el fin de garantizar la seguridad del servicio.

Asimismo, informaron a los agentes de la Guardia Civil presentes en el lugar de todas las actuaciones realizadas durante la emergencia.

Una vez concluida la inspección y descartado cualquier riesgo adicional, los equipos de extinción dieron por finalizado el servicio y regresaron a su base.