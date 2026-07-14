Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Estadio de Gran CanariaShania Gil rompe su silencio - Polémica Nueva LíneaRenovación del Bull AstoriaTasa turística de MogánBocadillo de calamares con toque canarioTasa de basura LPGCJosé OriveUD Las Palmas
instagramlinkedin

El incendio en la lavandería de un hotel moviliza de madrugada a los bomberos en Lanzarote

El vigilante de seguridad del establecimiento alertó de la columna de humo negro y denso en un establecimiento de la zona turística de Costa Teguise

Un vehículo de bomberos del Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote y La Graciosa, en la madrugada de este martes, en el hotel Sands Beach Resort en Costa Teguise

Un vehículo de bomberos del Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote y La Graciosa, en la madrugada de este martes, en el hotel Sands Beach Resort en Costa Teguise / La Provincia

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Bruno Betancor

Un incendio declarado durante la madrugada de este martes 14 de julio en la lavandería del Hotel Sands Beach Resort, en Costa Teguise (Lanzarote), obligó a la intervención de los bomberos del Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote y La Graciosa tras detectarse una importante salida de humo negro y denso procedente de la zona afectada.

El aviso fue recibido a las 04:21 horas a través del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112, después de que el vigilante de seguridad del establecimiento alertara de la presencia de una intensa columna de humo en las instalaciones del complejo hotelero.

Despliegue de varios vehículos de los bomberos

Tras recibir el aviso, el servicio de emergencias movilizó varios recursos para hacer frente al incendio. Hasta el lugar se desplazaron dos autobombas urbanas desde la base principal y otro vehículo de apoyo desde la base Norte.

A la llegada de los efectivos, el vigilante de seguridad esperaba en el acceso principal del establecimiento para facilitar la entrada y conducir a los bomberos hasta la lavandería, situada en un semisótano. En ese momento también se encontraban en la zona agentes de la Guardia Civil, que colaboraron durante la intervención.

Vehículos del Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote

Vehículos del Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote / La Provincia

Los equipos de emergencia comprobaron que por la puerta de acceso seguía saliendo una gran cantidad de humo, por lo que la primera actuación consistió en ventilar el recinto para mejorar la visibilidad y permitir un trabajo seguro en el interior.

El fuego afectó a instalaciones eléctricas y motores

Una vez garantizadas las condiciones de seguridad, los bomberos procedieron a desconectar el suministro eléctrico de la instalación mediante el cuadro eléctrico antes de localizar el origen del incendio.

El foco quedó localizado en una superficie aproximada de un metro cuadrado, según el Consorcio de Emergencias, donde resultaron afectados cableado eléctrico, motores eléctricos y otros enseres de la lavandería.

La extinción se llevó a cabo mediante la aplicación de agua, logrando sofocar el incendio y evitar que las llamas se propagaran a otras dependencias del establecimiento.

Revisión y ventilación de la instalación

Tras extinguir el fuego, los efectivos continuaron con las tareas de ventilación de las estancias afectadas por el humo y realizaron una inspección para comprobar que no existían puntos calientes ni riesgo de que el incendio pudiera reactivarse.

Finalizada la intervención, los bomberos comunicaron al personal del hotel la conveniencia de revisar la instalación eléctrica dañada antes de volver a ponerla en funcionamiento, con el fin de garantizar la seguridad del servicio.

Asimismo, informaron a los agentes de la Guardia Civil presentes en el lugar de todas las actuaciones realizadas durante la emergencia.

Noticias relacionadas y más

Una vez concluida la inspección y descartado cualquier riesgo adicional, los equipos de extinción dieron por finalizado el servicio y regresaron a su base.

TEMAS

Añádenos en Google
  1. La Ley de Propiedad Horizontal lo confirma: colgar la bandera de España en el balcón durante el mundial puede acarrear multas para los propietarios de hasta 3.000 euros
  2. Parece las Maldivas pero está en Canarias: la playa paradisíaca y de agua cristalina que te hará viajar sin salir de las islas
  3. La renovación del Bull Astoria llevará al hotel de tres a cuatro estrellas
  4. Shania Gil rompe su silencio tras tatuar a las exintegrantes de Nueva Línea: 'El director me obligó a borrar el vídeo
  5. Cientos de camioneros recorren Gran Canaria para despedir a un compañero fallecido
  6. Cuatro detenidos, uno de ellos menor, por agredir a una pareja para robarles el móvil y un bolso en Las Palmas de Gran Canaria
  7. Un bocadillo de calamares con toque canario se convierte en éxito cerca del aeropuerto de Gran Canaria
  8. Rubén de la Barrera se pliega a la voluntad del club y echa el cerrojo en su primer entrenamiento con la UD Las Palmas

El incendio en la lavandería de un hotel moviliza de madrugada a los bomberos en Lanzarote

El incendio en la lavandería de un hotel moviliza de madrugada a los bomberos en Lanzarote

Nuevo animal varado en la costa de Canarias: localizado un zifio este lunes en Caleta de Caballo (Lanzarote)

Nuevo animal varado en la costa de Canarias: localizado un zifio este lunes en Caleta de Caballo (Lanzarote)

Detenidos dos menores por romper el escaparate para robar en una tienda de Triana

Detenidos dos menores por romper el escaparate para robar en una tienda de Triana

Una rueda suelta y sin control cruza la plataforma de aviones de un aeropuerto de Canarias

Una rueda suelta y sin control cruza la plataforma de aviones de un aeropuerto de Canarias

El IGN registra dos terremotos al noroeste de Fuerteventura y otro en El Hierro

El IGN registra dos terremotos al noroeste de Fuerteventura y otro en El Hierro

Detenido en Telde un hombre de 63 años por incendiar un vehículo y dañar otro

Detenido en el sur de Gran Canaria tras ser sorprendido vendiendo hachís en una calle de Puerto Rico

Detenido en el sur de Gran Canaria tras ser sorprendido vendiendo hachís en una calle de Puerto Rico

Cuatro detenidos, uno de ellos menor, por agredir a una pareja para robarles el móvil y un bolso en Las Palmas de Gran Canaria

Cuatro detenidos, uno de ellos menor, por agredir a una pareja para robarles el móvil y un bolso en Las Palmas de Gran Canaria
Tracking Pixel Contents