Muere un joven canario en un doble crimen en el Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla

Un joven de 25 años, natural de Las Palmas de Gran Canaria, es una de las dos víctimas mortales del presunto doble homicidio ocurrido en la madrugada de este lunes en el Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla.

Según han informado fuentes oficiales y sindicales, los dos internos murieron presuntamente a manos de un compañero de celda, un hombre de 26 años de nacionalidad gambiana que compartía espacio con las víctimas en el módulo residencial número 3 del centro.

El otro fallecido es un hombre de 54 años, natural de Sevilla capital. Ambos cumplían una medida de seguridad en el establecimiento penitenciario.

Una víctima asfixiada y otra con golpes en la cabeza

Las primeras hipótesis apuntan a que uno de los homicidios se habría cometido por estrangulamiento, mientras que el otro se habría producido como consecuencia de los golpes recibidos, según ha detallado la Subdelegación del Gobierno en Sevilla.

El subdelegado del Gobierno, Francisco Toscano, ha confirmado que el grupo de Homicidios y la Policía Científica de la Policía Nacional se han hecho cargo de la investigación para esclarecer con exactitud las circunstancias del suceso.

Los hechos fueron descubiertos durante una de las primeras rondas nocturnas. Un funcionario localizó a un interno sentado en su cama, a uno de sus compañeros de celda ya fallecido y a otro con heridas de extrema gravedad.

Tras dar aviso al resto del personal y a los servicios médicos, los funcionarios comprobaron que uno de los internos presentaba lesiones muy graves en la cabeza y que el otro había sido asfixiado en la cama.

El presunto autor fue trasladado de inmediato al módulo de agudos, mientras se intentaba reanimar sin éxito a una de las víctimas.

Investigación abierta

Hasta el centro penitenciario se desplazaron agentes de la Policía Científica y Judicial, la autoridad judicial, personal forense, efectivos del 061, Fiscalía y responsables de Instituciones Penitenciarias para iniciar la investigación y proceder al levantamiento de los cadáveres.

La investigación se encuentra todavía en una fase inicial y deberá determinar cómo se produjeron los hechos, el orden de las agresiones y las circunstancias concretas en las que se encontraba el presunto autor en el momento del doble crimen.

Los sindicatos alertan de la situación de la salud mental en prisión

El sindicato ACAIP-UGT ha lamentado el suceso y ha advertido de que vuelve a poner de manifiesto la situación crítica que, a su juicio, atraviesa el sistema penitenciario, especialmente en la atención a internos con patologías psiquiátricas.

La organización denuncia la falta de recursos, el déficit de personal sanitario y unas plantillas que considera insuficientes para la realidad actual de los centros penitenciarios.

También CSIF ha reclamado más medios y ha recordado que actualmente solo existen tres centros psiquiátricos penitenciarios en todo el territorio nacional: Sevilla, Barcelona y Alicante. Esta concentración, sostiene el sindicato, colapsa los recursos y dificulta una atención adecuada a los internos con problemas de salud mental.

Segundo incidente grave en poco más de un mes

El doble crimen se produce poco más de un mes después de otro incidente grave en el mismo centro. El pasado 8 de junio, un interno del módulo 4 provocó un incendio en su celda durante la madrugada, lo que obligó a desalojar a más de una decena de pacientes.

Dos de ellos tuvieron que ser ingresados en la UCI por inhalación de humo, según informó entonces Instituciones Penitenciarias.

Noticias relacionadas

El nuevo suceso reabre el debate sobre la seguridad, la vigilancia y la atención sanitaria en los centros psiquiátricos penitenciarios, especialmente en aquellos que reciben internos procedentes de distintas comunidades autónomas, entre ellas Canarias.