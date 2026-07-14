Varios vehículos implicados en un accidente de tráfico en la Avenida Marítima de Las Palmas de Gran Canaria
El siniestro ha tenido lugar en la mañana de este martes, en sentido sur, a la altura de la Base Naval, informa la Policía Local capitalina
Un accidente de circulación registrado en la mañana de este martes en la GC-1, en sentido sur, a la altura de la Base Naval, ha afectado al tráfico en la Avenida Marítima, en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria.
El siniestro se produjo en el carril derecho de la vía y en él se vieron implicados varios vehículos, según la información facilitada por la Policía Local.
Intervienen la Policía Local y el Servicio de Carreteras
Hasta el lugar del accidente se desplazó una Unidad de Tráfico de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria, que asumió la gestión de la incidencia y la regulación de la circulación en la zona para garantizar la seguridad de los conductores.
Además, se activó al Servicio de Carreteras del Cabildo de Gran Canaria. Por el momento, no han trascendido datos sobre personas heridas ni sobre las causas del accidente.
Vehículo averiado a la altura del Hospital Insular
Por otro lado, a primera hora de este martes la avería de un vehículo a la altura del Hospital Insular, en dirección norte de la GC-1, provocó retenciones en la vía.
Varias unidades de Tráfico de la Policía Local acudieron al lugar. El utilitario fue desplazado a un lugar seguro fuera de los carriles de circulación de la autovía de la Avenida Marítima con el fin de agilizar la marcha del resto de vehículos.
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