Arrecife investiga los destrozos ocasionados en el muro de la plaza junto a la iglesia de San Ginés, recién restaurada

El Ayuntamiento de Arrecife ha iniciado una investigación para esclarecer los daños registrados en uno de los muros de la plaza de Las Palmas, ubicada junto a la iglesia de San Ginés Obispo. El alcalde de la capital lanzaroteña, Yonathan de León, ha ordenado a la Policía Local que instruya las diligencias necesarias para determinar cómo se produjo el incidente y depurar, en su caso, las responsabilidades correspondientes.

El desperfecto afecta a una parte del muro situado en la esquina con la calle Otilia Díaz, en una plaza que fue reabierta al público el pasado otoño tras una rehabilitación integral. Según la información facilitada por el Consistorio, las primeras hipótesis apuntan a que el derribo podría haberse producido durante la maniobra de un vehículo de grandes dimensiones que circulaba por la zona.

La Policía Local investiga las causas

El alcalde, responsable directo de la Policía Local de Arrecife, ha solicitado la elaboración del correspondiente atestado policial para conocer con exactitud las circunstancias en las que se produjo el daño.

La investigación deberá determinar si el derribo fue consecuencia de la maniobra de un furgón y si existen elementos suficientes para identificar al vehículo implicado y establecer posibles responsabilidades.

En caso de que las conclusiones del informe policial confirmen esta hipótesis, el Ayuntamiento estudiará reclamar el coste de la reparación a la compañía aseguradora del conductor responsable, con el objetivo de que la restauración del espacio no suponga un gasto para las arcas municipales.

Un espacio de especial valor patrimonial

La plaza de Las Palmas constituye uno de los enclaves más representativos del casco histórico de Arrecife. El espacio fue objeto de una profunda actuación de rehabilitación después de permanecer durante años pendiente de renovación.

Además de su importancia urbana, la plaza cuenta con protección patrimonial al estar catalogada como Bien de Interés Cultural (BIC). El espacio también destaca por conservar una de las primeras intervenciones artísticas del creador lanzaroteño César Manrique, cuya obra está estrechamente vinculada a la identidad paisajística y arquitectónica de la isla.

Su ubicación junto a la iglesia de San Ginés Obispo, declarada monumento y uno de los edificios históricos más emblemáticos de Arrecife, refuerza el valor cultural de este entorno.

El Ayuntamiento analizará las medidas a adoptar

Una vez finalice la investigación, el Ayuntamiento de Arrecife evaluará las actuaciones que correspondan para reparar los daños y preservar este espacio histórico.

El alcalde ha manifestado su interés en conocer cuanto antes las conclusiones del informe elaborado por la Policía Local para decidir las medidas que procedan, tanto desde el punto de vista administrativo como patrimonial.

La conservación de los bienes protegidos requiere una vigilancia constante y la colaboración entre administraciones y ciudadanía para evitar deterioros que afecten al patrimonio cultural. En este caso, el objetivo de la investigación es aclarar lo sucedido y garantizar la reparación de un elemento que forma parte del patrimonio histórico de la capital lanzaroteña.