Un motorista de 28 años resulta herido grave tras sufrir una caída en Santa Lucía de Tirajana

Un motorista de 28 años ha sido trasladado en estado grave al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria después de sufrir una caída en la carretera GC-65, en el municipio de Santa Lucía de Tirajana.

El accidente se produjo este miércoles 15 de julio, alrededor de las 16.14 horas, a la altura del punto kilométrico 20 de esta vía, según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias.

Traslado en helicóptero medicalizado

Hasta el lugar del accidente se desplazaron efectivos del Servicio de Urgencias Canario (SUC), que movilizó un helicóptero medicalizado, una ambulancia sanitarizada y otra de soporte vital básico.

El personal sanitario asistió al motorista, que presentaba politraumatismos de carácter grave, y procedió a su estabilización antes de que la dotación del helicóptero medicalizado continuara con la asistencia y realizara el traslado al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.

La alerta recibida por el CECOES 1-1-2 permitió activar de inmediato los recursos necesarios para atender el incidente.

En el operativo también participaron efectivos de la Guardia Civil, la Policía Local y el Consorcio de Emergencias de Gran Canaria. Los bomberos colaboraron en las labores de seguridad necesarias para facilitar el aterrizaje y despegue del helicóptero medicalizado.

Noticias relacionadas

La Guardia Civil y la Policía Local colaboraron con los servicios de emergencia y realizaron las diligencias correspondientes.