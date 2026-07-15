Un robo 'a punta de cuchillo' en el norte de Lanzarote termina con dos detenidos
La Guardia Civil ha detenido a un hombre y una mujer como presuntos autores de un robo con violencia en Punta Mujeres (Haría), utilizando un cuchillo para intimidar a la víctima
La Guardia Civil de Costa Teguise, en Lanzarote, detuvo a un hombre y una mujer como presuntos autores de un delito de robo con violencia ocurrido en Punta Mujeres (municipio de Haría), en el norte de Lanzarote. La investigación comenzó a finales de junio, después de una denuncia por la sustracción de varios objetos durante un asalto en el que los autores utilizaron un cuchillo para intimidar a la víctima.
La geolocalización de unos auriculares sustraídos abrió la investigación
Según la denuncia, la víctima localizó unos airpods sustraídos previamente mediante el sistema de geolocalización asociado al dispositivo. Al acudir hasta el vehículo donde se encontraban los objetos, se produjo un enfrentamiento con los sospechosos.
Durante ese momento, los presuntos autores esgrimieron un cuchillo y obligaron al denunciante a entregar también su teléfono móvil. El afectado sufrió lesiones en una mano durante el incidente. Los agentes verificaron los hechos y centraron la investigación en el vehículo utilizado durante la huida, un coche de alquiler cuyo titular aportó información sobre las personas que lo utilizaban.
Un hombre y una mujer, los presuntos autores de los hechos
La declaración del propietario del vehículo permitió a los investigadores avanzar en la identificación de los sospechosos. La Guardia Civil determinó que se trataba de un hombre y una mujer como presuntos responsables del robo.
Tras varios días de búsqueda, los agentes localizaron a ambos en un domicilio situado en San Bartolomé. En el operativo, uno de ellos quedó detenido en el lugar, mientras que el otro intentó escapar y fue localizado poco después.
Traslado al Tribunal de Instancia de Arrecife
Los dos detenidos quedaron a disposición del Tribunal de Instancia de Arrecife, plaza número 4, donde ingresaron en prisión por causas pendientes con la Justicia.
La actuación policial permitió esclarecer un robo con violencia cometido en el norte de Lanzarote y recuperar la línea de investigación a partir de los objetos sustraídos y el vehículo utilizado en la huida.v
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