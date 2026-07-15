Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Detención inspector Policía Local LPGCGran Canaria celebra la victoria de EspañaTasa turística de MogánPlanes fin de semanaTasa de basura LPGCMateo Acimovic - UD Las PalmasShania Gil y las excomponentes de Nueva LíneaOperario fallecido en San Bartolomé de Tirajana
instagramlinkedin

Tres personas resultan afectadas por inhalación de humo tras un incendio en una vivienda de Telde

El fuego se declaró en la cocina y fue extinguido antes de la llegada de los bomberos, que procedieron a ventilar el edificio

Una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario en una imagen de archivo.

Una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario en una imagen de archivo. / Cedida

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Bruno Betancor

Tres personas fueron evacuadas en la mañana de este miércoles al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria tras resultar afectadas por la inhalación de humo en un incendio declarado en una vivienda de un edificio residencial situado en la calle Balos, en el municipio de Telde.

Según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias, que recibió el aviso a las 06:31 horas, cuando varios alertantes comunicaron la existencia de un incendio en el sexto piso de un bloque de viviendas.

Tras recibir la llamada, el 112 activó de forma inmediata los recursos sanitarios, de extinción de incendios y de seguridad necesarios para atender la emergencia.

Tres personas trasladadas al Hospital Insular

El Servicio de Urgencias Canario (SUC) asistió en el lugar a tres personas que presentaban síntomas de intoxicación por inhalación de humo.

Entre los afectados se encontraba una mujer de 72 años, que fue atendida inicialmente con un cuadro de carácter moderado y evacuada en una ambulancia sanitarizada al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.

También resultó afectado un hombre de 73 años, que presentaba igualmente una intoxicación moderada por humo y fue trasladado al mismo centro hospitalario en otra ambulancia sanitarizada.

El tercer afectado fue un hombre de 52 años, quien también sufrió una intoxicación por inhalación de humo de pronóstico moderado. En este caso, fue evacuado en una ambulancia de soporte vital básico al Hospital Insular.

El incendio estaba extinguido a la llegada de los bomberos

Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, quienes comprobaron que el fuego, localizado en la cocina de una vivienda, ya había sido extinguido cuando llegaron al edificio.

Los bomberos centraron entonces su intervención en la ventilación del inmueble, una actuación habitual tras este tipo de incidentes para eliminar el humo acumulado y garantizar la seguridad de los residentes antes de permitir el acceso a las viviendas.

La rápida actuación permitió controlar la situación sin que se informara de una propagación del incendio a otras dependencias del edificio.

Policía Nacional y Local aseguraron la zona

Además de los servicios sanitarios y de extinción de incendios, en el operativo participaron agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local de Telde, que se encargaron de asegurar el perímetro de la intervención y facilitar el trabajo de los equipos de emergencia.

Noticias relacionadas y más

Los cuerpos policiales también realizaron las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias en las que se originó el incendio.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Ley de Propiedad Horizontal lo confirma: colgar la bandera de España en el balcón para el partido de hoy contra Francia puede acabar en multas de hasta 3.000 euros
  2. Muere un operario de una grúa tras un accidente laboral durante la retirada de una hormigonera
  3. Muere un joven canario en un doble crimen en el Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla
  4. «Una cascada de reclamaciones» por la tasa de basura de Las Palmas de Gran Canaria: CC pide instrucciones claras
  5. Hay que reclamar la devolución': Facua se pronuncia sobre la tasa de basura de Las Palmas de Gran Canaria anulada por el TSJC
  6. Mi casa está derrumbándose': la degradación y la insalubridad amenazan varios bloques de viviendas en Las Palmas de Gran Canaria
  7. Parece las Maldivas pero está en Canarias: la playa paradisíaca y de agua cristalina que te hará viajar sin salir de las islas
  8. Un bocadillo de calamares con toque canario se convierte en éxito cerca del aeropuerto de Gran Canaria

Tres personas resultan afectadas por inhalación de humo tras un incendio en una vivienda de Telde

Tres personas resultan afectadas por inhalación de humo tras un incendio en una vivienda de Telde

Herido un motorista de 61 años tras una caída en Puerto de la Cruz

Herido un motorista de 61 años tras una caída en Puerto de la Cruz

Detenido un inspector de Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria por tráfico de droga

Detenido un inspector de Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria por tráfico de droga

Arrecife investiga los destrozos ocasionados en el muro de la plaza junto a la iglesia de San Ginés, recién restaurada

Arrecife investiga los destrozos ocasionados en el muro de la plaza junto a la iglesia de San Ginés, recién restaurada

'Operación Tijuana' en Gran Canaria: así se desarticuló la organización en la que detuvo a un inspector de policía y se requisaron más de 300 kilos de hachís

'Operación Tijuana' en Gran Canaria: así se desarticuló la organización en la que detuvo a un inspector de policía y se requisaron más de 300 kilos de hachís

Un operario muere al ser golpeado por una hormigonera que se desplazó inesperadamente en el sur de Gran Canaria

Un operario muere al ser golpeado por una hormigonera que se desplazó inesperadamente en el sur de Gran Canaria

Muere aplastado por un camión hormigonera

Muere un joven canario en un doble crimen en el Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla

Muere un joven canario en un doble crimen en el Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla
Tracking Pixel Contents