Tres personas resultan afectadas por inhalación de humo tras un incendio en una vivienda de Telde

Tres personas fueron evacuadas en la mañana de este miércoles al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria tras resultar afectadas por la inhalación de humo en un incendio declarado en una vivienda de un edificio residencial situado en la calle Balos, en el municipio de Telde.

Según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias, que recibió el aviso a las 06:31 horas, cuando varios alertantes comunicaron la existencia de un incendio en el sexto piso de un bloque de viviendas.

Tras recibir la llamada, el 112 activó de forma inmediata los recursos sanitarios, de extinción de incendios y de seguridad necesarios para atender la emergencia.

Tres personas trasladadas al Hospital Insular

El Servicio de Urgencias Canario (SUC) asistió en el lugar a tres personas que presentaban síntomas de intoxicación por inhalación de humo.

Entre los afectados se encontraba una mujer de 72 años, que fue atendida inicialmente con un cuadro de carácter moderado y evacuada en una ambulancia sanitarizada al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.

También resultó afectado un hombre de 73 años, que presentaba igualmente una intoxicación moderada por humo y fue trasladado al mismo centro hospitalario en otra ambulancia sanitarizada.

El tercer afectado fue un hombre de 52 años, quien también sufrió una intoxicación por inhalación de humo de pronóstico moderado. En este caso, fue evacuado en una ambulancia de soporte vital básico al Hospital Insular.

El incendio estaba extinguido a la llegada de los bomberos

Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, quienes comprobaron que el fuego, localizado en la cocina de una vivienda, ya había sido extinguido cuando llegaron al edificio.

Los bomberos centraron entonces su intervención en la ventilación del inmueble, una actuación habitual tras este tipo de incidentes para eliminar el humo acumulado y garantizar la seguridad de los residentes antes de permitir el acceso a las viviendas.

La rápida actuación permitió controlar la situación sin que se informara de una propagación del incendio a otras dependencias del edificio.

Policía Nacional y Local aseguraron la zona

Además de los servicios sanitarios y de extinción de incendios, en el operativo participaron agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local de Telde, que se encargaron de asegurar el perímetro de la intervención y facilitar el trabajo de los equipos de emergencia.

Los cuerpos policiales también realizaron las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias en las que se originó el incendio.