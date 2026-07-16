Desmantelada una red de falsas ofertas de alquiler de viviendas en Internet tras denuncias en Las Palmas

La Policía Nacional ha desarticulado una organización presuntamente dedicada a cometer estafas mediante la publicación de falsos anuncios de alquiler de viviendas en Internet, una investigación que ha permitido esclarecer 65 delitos cometidos entre junio de 2021 y julio de 2022 en distintas provincias españolas.

El principal investigado ha sido detenido como supuesto responsable de la trama, que habría obtenido un beneficio económico cercano a los 50.000 euros, ha informado este jueves la Policía Nacional.

La operación ha sido desarrollada por agentes del Grupo de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Las Palmas, tras detectar que numerosas denuncias presentadas en diferentes dependencias policiales de Canarias seguían un mismo patrón.

Un mismo método para engañar a decenas de personas

La investigación permitió comprobar que el presunto autor utilizaba anuncios de viviendas reales publicados en conocidas plataformas de alquiler, aunque los inmuebles no estaban realmente disponibles para ser arrendados por él.

Para captar a las víctimas, ofrecía las viviendas a precios especialmente bajos, una estrategia habitual en este tipo de fraudes para despertar el interés de quienes buscan alquilar un inmueble con rapidez.

Los agentes constataron que las víctimas eran inducidas a realizar pagos anticipados para reservar inmuebles inexistentes

Una vez iniciaba el contacto con los interesados, aseguraba que existía una elevada demanda sobre la vivienda y les instaba a realizar cuanto antes un pago por adelantado, normalmente en concepto de reserva y primera mensualidad, con el argumento de no perder la oportunidad.

Cuando las víctimas realizaban el ingreso, descubrían posteriormente que el supuesto arrendamiento nunca llegaba a formalizarse y que habían sido objeto de una estafa.

Utilizaba documentación de las víctimas para seguir delinquiendo

Según la investigación policial, el presunto responsable también trataba de aportar credibilidad a la operación enviando contratos de arrendamiento falsificados, elaborados con la identidad de terceras personas que no guardaban relación con la organización.

Además, solicitaba a los futuros inquilinos el envío de documentación personal, que posteriormente era utilizada de forma fraudulenta para abrir cuentas bancarias, contratar líneas telefónicas o crear perfiles falsos, herramientas que presuntamente servían para continuar desarrollando la actividad delictiva y dificultar el rastreo de los responsables.

El dinero obtenido llegaba a través de Bizum y transferencias bancarias efectuadas a cuentas de terceros utilizadas como intermediarias, un sistema que complicaba la identificación del destinatario final de los fondos.

Dinero en efectivo y teléfonos móviles intervenidos

Durante el operativo policial, los agentes detuvieron al supuesto cabecilla de la trama e intervinieron dinero en efectivo y varios dispositivos móviles.

El análisis del contenido de estos terminales resultó determinante para confirmar el funcionamiento del fraude y relacionar al detenido con los hechos investigados, permitiendo esclarecer las decenas de denuncias registradas.

El autor utilizaba la documentación personal facilitada por algunos perjudicados para crear nuevas identidades con las que continuar la actividad delictiva

No obstante, la investigación permanece abierta, ya que la Policía Nacional no descarta que puedan aparecer nuevas personas afectadas o que se identifiquen más hechos relacionados con este mismo entramado.

Recomendaciones para evitar estafas en el alquiler de viviendas

La Policía Nacional recuerda que este tipo de fraudes aumenta especialmente en periodos de alta demanda de vivienda y recomienda extremar las precauciones al buscar un alquiler por Internet.

Entre los principales consejos figura desconfiar de ofertas con precios muy inferiores a los habituales del mercado, especialmente cuando el propietario exige pagos por adelantado sin haber permitido visitar previamente el inmueble.

También aconseja comprobar la identidad del arrendador, revisar toda la documentación antes de firmar cualquier contrato y no facilitar datos personales o copias de documentos de identidad hasta verificar que la operación es auténtica.

En caso de sospecha o si una persona cree haber sido víctima de una estafa de este tipo, la Policía recomienda presentar denuncia cuanto antes para facilitar la investigación y evitar que los datos personales puedan ser utilizados para cometer nuevos delitos.