'Juke', un fan de 'El coche fantástico' y un inspector de Policía lideraban una trama de narcotráfico en Canarias vinculada al cártel de los Balcanes

Hace un año que los papeles de la operación Tijuana comenzaron a poblar las mesas de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) de Las Palmas. Seguimientos discretos, fotos, un fardo de droga en una furgoneta, otro kilogramo almacenado en una guardería... Tijuana fue tomando forma hasta explotar este lunes. La Policía Nacional, con Udyco Las Palmas y Udyco Central al mando, detuvo a siete personas por su presunta pertenencia a una organización criminal dedicada al tráfico de drogas.

El cabecilla, J. J. R. D., un vecino de Escaleritas de 36 años conocido como Juke; con él, su mano derecha, P. S. M., también palmense de 46 años y supuesto empresario del mundo de la construcción. Y cerca, como soporte, un inspector de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria.

La Policía Nacional tenía desde hace años en el punto de mira a Juke. Era un objetivo policial al que investigaban por su capacidad para introducir y distribuir grandes cantidades de hachís y cocaína en Canarias.

Juke estaba bien rodeado. O al menos intentaba codearse con personas bien posicionadas en el mundo de la droga. En Canarias, todos los líderes de las supuestas mafias de estupefacientes se ponen cara.

Este individuo se relacionaba con José Ramón A. C., el del Buque, uno de los mayores narcotraficantes del Archipiélago, arrestado el año pasado tras el secuestro de su mujer e hijo en El Salobre. Pero no solo caminaba cerca de el del Buque, Juke tenía vínculos con personas pertenecientes al cártel de los Balcanes, los dueños internacionales del mercado de la cocaína.

Réplicas de la furgoneta de ‘El equipo A’ y de 'El coche fantástico' intervenidas a la trama. / LP/DLP

Las pesquisas policiales contra este hombre permitieron acreditar durante este año la existencia de una organización perfectamente estructurada, con capacidad logística para el transporte y distribución de la droga entre distintas islas del Archipiélago. Juke no actuaba solo, lo hacía con al menos siete personas, aunque no se descartan más arrestos. Este era su círculo cercano.

Entre ellos, destaca P. S. M., su persona de confianza, un supuesto empresario con negocios en el mundo de la construcción de edificios residenciales y fabricación de muebles, y de venta de automóviles y recambios de vehículos.

Pero además de por sus sociedades, P. S. M. es conocido en la Isla por su afición a coleccionar vehículos y todo lo que puedan imaginar relacionado con David Hasselhoff y El coche fantástico. Hasta tal punto llega su pasión por la serie de televisión que en su garaje tiene –o tenía, porque ha sido intervenido– su propia réplica exacta de Kitt, firmada por Hasselhoff. También guardaba una copia de la furgoneta de El equipo A.

A los dos eslabones más altos del entramado se unía, como avanzó LA PROVINCIA/Diario de Las Palmas, E. A. B., un inspector de Policía Local de la capital grancanaria que tomó posesión de su cargo hace solo cuatro meses, tras dos años en prácticas, y que también ha sido detenido.

Droga, vehículos y armas

La operación explotó el lunes, en uno de esos seguimientos continuos a los que eran sometidos. Los agentes detectaron el transporte de 300 kilogramos de hachís con destino a un inmueble del barrio de La Paterna, donde supuestamente iba a almacenarse. La furgoneta utilizada era alquilada, con la finalidad de dificultar su detección.

A partir de esa actuación, los agentes de Udyco ejecutaron seis entradas y registros autorizados en inmuebles y locales comerciales de Las Palmas de Gran Canaria, Ingenio y San Bartolomé de Tirajana.

Policía Nacional

En ellos, arrestaron a siete personas consideradas integrantes del entramado delictivo y dieron por desmantelada la infraestructura utilizada para almacenar y distribuir las sustancias estupefacientes.

Como resultado, intervinieron más de 300 kilogramos de hachís, dos de cocaína, dos armas cortas, 55.000 euros, ocho vehículos, una embarcación semirrígida, una docena de dispositivos móviles y documentación relacionada con la investigación. La investigación sigue abierta y no se descartan nuevas actuaciones derivadas del análisis de las pruebas incautadas.