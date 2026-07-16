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Dos heridos graves tras colisionar una furgoneta y un turismo en la GC-1

Los dos afectados fueron trasladados a centros hospitalarios tras ser atendidos por efectivos del Servicio de Urgencias Canario

Dos heridos graves tras colisionar una furgoneta y un turismo en la GC-1

Dos heridos graves tras colisionar una furgoneta y un turismo en la GC-1 / LP/DLP

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Bruno Betancor

Las Palmas de Gran Canaria

Dos hombres resultaron heridos graves este jueves tras la colisión de una furgoneta y un turismo en la GC-1, en sentido sur, a su paso por San Bartolomé de Tirajana.

El accidente se produjo a las 14:44 horas, cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias recibió el aviso del siniestro y activó de inmediato los recursos de emergencia.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Servicio de Urgencias Canario (SUC), con una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico, además de bomberos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento de San Bartolomé de Tirajana, la Guardia Civil y personal de mantenimiento de carreteras.

El personal sanitario atendió a los dos afectados. Uno de ellos, un hombre de 36 años, presentaba diversos traumatismos graves y fue trasladado en una ambulancia medicalizada al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria. El segundo herido sufrió diversas contusiones graves y fue evacuado en una ambulancia de soporte vital básico al Hospiten Roca.

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Durante la intervención, los bomberos colaboraron con los equipos de emergencia y el personal de carreteras procedió a limpiar la calzada. La Guardia Civil reguló la circulación en la zona y elaboró el correspondiente atestado para esclarecer las circunstancias del accidente.

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