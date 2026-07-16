Una joven de 23 años, herida tras ser atropellada en Vecindario

Una joven de 23 años resultó herida de carácter moderado este jueves tras ser atropellada en la Avenida de Canarias, en Vecindario, en el municipio de Santa Lucía de Tirajana.

El accidente tuvo lugar a las 16:13 horas, cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias recibió una alerta en la que se informaba de que una mujer había sido atropellada y precisaba asistencia sanitaria.

Tras recibir la comunicación, el 1-1-2 activó los recursos de emergencia necesarios, entre ellos una ambulancia de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC). El personal sanitario atendió a la afectada en el lugar y comprobó que presentaba policontusiones de carácter moderado.

Una vez estabilizada, la joven fue trasladada en la ambulancia del SUC al Centro Médico Arano para continuar con la atención sanitaria.

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Agentes de la Policía Local acudieron al lugar del accidente y se encargaron de instruir el atestado para determinar las circunstancias en las que se produjo el atropello.