Una mujer de 40 años resulta herida grave tras un atropello en Lanzarote

Una mujer de 40 años resultó herida de carácter grave durante la madrugada de este jueves, 16 de julio, tras ser atropellada en a la altura de la Plaza Pueblo Marinero, en pleno centro de la localidad turística de Costa Teguise, en el municipio lanzaroteño de Teguise, según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias.

La Sala del Cecoes recibió una llamada a las 0.09 alertando de que una persona necesitaba asistencia sanitaria después de haber sido atropellada en este conocido enclave turístico de Costa Teguise.

Estabilización de la víctima antes de su traslado al hospital

Tras recibir el aviso, el CECOES activó los recursos de emergencia necesarios. Hasta el lugar se desplazaron una ambulancia medicalizada y una ambulancia de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC), además de efectivos de la Policía Local.

El personal sanitario atendió a la afectada en el lugar del accidente. Según la valoración inicial realizada por el SUC, la mujer presentaba un politraumatismo de pronóstico grave. Una vez estabilizada, fue trasladada en una ambulancia medicalizada al Hospital Universitario Doctor José Molina Orosa, donde quedó ingresada para recibir atención especializada.

La Policía Local investigó las circunstancias del accidente

Además de colaborar en el operativo de emergencia, los agentes de la Policía Local de Teguise se encargaron de asegurar la zona donde ocurrió el atropello y de instruir el correspondiente atestado para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el suceso.