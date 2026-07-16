Una mujer de 70 años, trasladada al hospital tras sufrir un ahogamiento en Lanzarote

Una mujer de 70 años fue trasladada este jueves al Hospital Doctor José Molina Orosa después de sufrir un ahogamiento de carácter moderado en la playa de Los Pocillos, en el municipio de Tías, en Lanzarote.

El suceso ocurrió a las 17:12 horas, cuando el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias recibió una alerta que informaba de que una persona había sido rescatada del agua con signos de ahogamiento.

El servicio de emergencias activó de inmediato los recursos necesarios. Hasta la zona se desplazaron dos ambulancias del Servicio de Urgencias Canario (SUC), una de soporte vital avanzado y otra de soporte vital básico.

Los equipos sanitarios valoraron a la afectada y, tras estabilizarla, realizaron su traslado en la ambulancia medicalizada hasta el centro hospitalario.

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La Guardia Civil y la Policía Local colaboraron durante la intervención y se hicieron cargo de las diligencias correspondientes.