A prisión seis de los siete investigados por narcotráfico en Gran Canaria, entre ellos el policía local capitalino

Orden de prisión provisional comunicada y sin fianza para seis de los siete investigados por narcotráfico en Gran Canaria dentro de la 'operación Tijuana'.

Entre los acusados que ingresarán en la cárcel figura el inspector de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria investigado en este caso, ha informado este jueves la Oficina de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).

El magistrado al frente de la plaza Nº 7 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Las Palmas de Gran Canaria, órgano que dirige la investigación, ha tomado declaración en la mañana de este jueves a las siete personas detenidas como integrantes de una organización criminal dedicada al tráfico de drogas en Canarias y ha acordado el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza de seis de ellos.

Tres delitos imputados

El séptimo acusado ha quedado en libertad provisional con la obligación de comparecencia apud acta dos veces al mes.

El juez instructor del procedimiento atribuye indiciariamente a los investigados delitos de tráfico de drogas, pertenencia a grupo criminal y tenencia ilícita de armas.

La autoridad judicial ha levantado el secreto de sumario para las partes.

Habrá ampliación.