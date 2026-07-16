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Telde despide al operario fallecido tras ser arrollado por una hormigonera en el sur de Gran Canaria

Óscar Alejandro García Vega, de 47 años era el número 1 de Grúas Las Palmas

Muere aplastado por un camión hormigonera

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La Provincia

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Eva de León

Eva de León

Las Palmas de Gran Canaria

Telde llora la pérdida de Óscar Alejandro García Vega, de 47 años, fallecido este martes en un accidente laboral ocurrido en el Salobre el municipio de San Bartolomé de Tirajana.

La capilla ardiente queda instalada en el Tanatorio de Las Rubiesas, en Telde, donde su esposa e hijo, así como familiares, amigos y compañeros, le dan el último adiós.

Óscar Alejandro García Vega era un profesional, el número 1 de Grúas Las Palmas. Su fallecimiento se produjo mientras participaba en la retirada de un camión hormigonera en la zona de El Salobre. Durante la intervención se produjo un grave accidente laboral, en el que el vehículo se desplazó de forma inesperada y alcanzó al trabajador, causándole la muerte.

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La noticia ha causado una profunda consternación entre sus allegados y entre quienes compartieron con él su trayectoria profesional, mientras continúan las investigaciones para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el accidente.

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