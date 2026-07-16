La otra vida del coleccionista de ‘El coche fantástico’: de mostrar su KITT en Televisión Canaria a detenido por narcotráfico en Gran Canaria

Durante años, P. S. M. abrió las puertas de su particular universo de coleccionismo a distintos programas de televisión. En 'Entre Nosotras' y 'Ponte al Día', programas de la Televión Canaria, mostró una colección construida durante décadas, con uno de sus grandes tesoros como protagonista: una réplica de KITT, el mítico coche de la serie 'El coche fantástico', que llegó a estar firmada por su propio protagonista, David Hasselhoff. Ahora esas imágenes vuelven a estar de actualidad después de que su nombre haya aparecido en la Operación Tijuana, la investigación de la Policía Nacional contra una presunta organización dedicada al tráfico de drogas en Canarias.

P. S. M. fue detenido en el marco de esta operación como supuesto hombre de confianza de J. J. R. D., conocido como Juke, considerado por los investigadores el presunto líder de la trama.

Policía Nacional

Un viaje a Estados Unidos para cumplir el sueño de conocer a David Hasselhoff

En uno de los vídeos emitidos por el programa 'Ponte al Día', P. S. M. mostraba orgulloso la réplica de KITT que había conseguido construir después de cinco años de trabajo. El vehículo, según explicaba ante las cámaras, contaba incluso con el tapizado original utilizado en la serie, procedente de una fábrica que ya no existe, un detalle que lo convertía en una pieza todavía más exclusiva.

Su afición también incluía otros vehículos de ficción, como una réplica de la furgoneta de 'El Equipo A', otro de los iconos televisivos de los años 80

Su pasión por 'El coche fantástico' comenzó cuando tenía solo 10 años. Más de cuatro décadas después del estreno de la serie, P. S. M. se definía como un auténtico seguidor de la ficción protagonizada por David Hasselhoff y aseguraba haber cumplido uno de sus grandes sueños: conocer al actor.

El coleccionista viajó expresamente hasta Estados Unidos para conseguir que Hasselhoff firmara una pieza de su vehículo. Un momento que definió en el programa como un día "totalmente mágico".

Una colección de recuerdos de los años 80 y 90

En otro reportaje emitido en 'Entre Nosotras', el reportero Baby Solano visitaba la colección de P. S. M., que no se limitaba a los coches de series míticas.

Durante la visita mostraba piezas vinculadas a la infancia de varias generaciones: chicles Boomer, Bang Bang, trompos, la conocida mano loca y otros objetos de los años 90. También enseñaba parte de su colección relacionada con 'Masters del Universo,' una de sus grandes pasiones y por la que era reconocido entre los aficionados al coleccionismo.

Su afición también incluía otros vehículos de ficción, como una réplica de la furgoneta de 'El Equipo A', otro de los iconos televisivos de los años 80.

Vehículos intervenidos en la 'Operación Tijuana' en Gran Canaria / Policía Nacional

De las cámaras de televisión a la Operación Tijuana

Esa faceta pública de P. S. M. como coleccionista contrasta con la investigación policial en la que ahora aparece su nombre. La Operación Tijuana se saldó con siete detenidos por su presunta pertenencia a una organización criminal dedicada al tráfico de drogas.

Según la investigación policial, P. S. M. era una de las personas de confianza de J. J. R. D., conocido como Juke, supuesto cabecilla del entramado. Los agentes intervinieron durante los registros más de 300 kilos de hachís, dos kilos de cocaína, armas, dinero en efectivo, vehículos y documentación relacionada con la investigación.

Entre los bienes intervenidos figuraban también vehículos vinculados a la conocida afición de P. S. M., entre ellos réplicas de KITT, el coche de 'El coche fantástico', y la furgoneta de 'El Equipo A'.

La investigación continúa abierta y la situación procesal de los detenidos deberá ser determinada por la autoridad judicial en los próximos días.