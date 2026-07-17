Un accidente con cuatro vehículos implicados provoca colas en la GC-1, en dirección al sur de Gran Canaria desde la capital

Un accidente con cuatro vehículos implicados en la autopista GC-1, en dirección al sur de la isla, ha provocado retenciones en la vía en el mediodía de este viernes, 17 de julio.

El choque, por alcance, se ha producido a la altura de Las Huesas, en el municipio de Telde, según el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 del Gobierno de Canarias. La Sala del Cecoes recibió la alerta del accidente a las 13.41 horas.

A pesar de la colisión, no ha habido que lamentar heridos, señalan fuentes del Cecoes.

Recursos desplazados al lugar del accidente

Hasta el lugar del percance se han desplazado una ambulancia de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC), efectivos de la Guardia Civil de Tráfico y operarios del Servicio de Carreteras del Cabildo de Gran Canaria.

El siniestro ha coincidido en hora punta de desplazamientos hacia el sur de Gran Canaria, lo que ha contribuido a generar colas de varios kilómetros en la principal vía de la isla.