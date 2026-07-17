Cinco investigados por estafar 20.000 euros a una empresa de alquiler vacacional de Lanzarote

La Guardia Civil ha desarticulado un presunto entramado delictivo especializado en estafas relacionadas con el alquiler vacacional que habría causado un perjuicio económico cercano a los 20.000 euros a una empresa de Lanzarote.

La investigación, desarrollada por el Equipo Arroba de Lanzarote, especializado en ciberdelincuencia, se ha saldado hasta el momento con cinco personas investigadas en las provincias de Madrid y León, además de otras seis personas identificadas por su presunta implicación en los hechos.

La operación sigue abierta y los investigadores no descartan que puedan producirse nuevas actuaciones o detenciones conforme avance la investigación.

Una falsa intermediación turística para captar la confianza de la empresa

Según ha informado la Guardia Civil este viernes, los hechos se remontan al año 2025, aunque la denuncia fue presentada durante el primer trimestre de 2026, cuando una empresa lanzaroteña dedicada al alquiler de villas vacacionales comunicó haber sido víctima de una estafa.

De acuerdo con la investigación, el presunto cabecilla del grupo se presentó ante la empresa como un supuesto empresario dedicado a la intermediación turística. Su propuesta consistía en facilitar clientes interesados en alquilar villas de vacaciones en Lanzarote a cambio del cobro de una comisión por cada operación cerrada.

Tras alcanzar un acuerdo comercial, el falso intermediario remitió a la empresa un listado de supuestos clientes acompañado de documentación identificativa y de los datos de diferentes tarjetas bancarias con las que se realizarían los pagos de las reservas.

El fraude se descubrió tras el pago de la comisión

La empresa comprobó inicialmente que los importes correspondientes a las reservas aparecían como abonados y, confiando en la aparente validez de las operaciones, procedió a pagar al intermediario la comisión pactada, que rondaba los 20.000 euros. Ese dinero fue transferido a distintas cuentas bancarias facilitadas por el supuesto empresario.

Sin embargo, poco después comenzaron a producirse las cancelaciones de los pagos efectuados por los supuestos clientes.

La red reclutaba a terceras personas para utilizar sus cuentas corrientes y realizar extracciones en cajeros de la Comunidad de Madrid

Las entidades financieras emisoras anularon las operaciones al detectar que las tarjetas bancarias utilizadas habían sido sustraídas previamente en varios países de la Unión Europea, por lo que los cargos fueron revertidos. Como consecuencia, la empresa perdió el dinero abonado en concepto de comisión mientras dejaba de percibir el importe de las reservas.

El Equipo Arroba identificó al presunto líder de la organización

Tras recibir la denuncia, el Equipo Arroba de Lanzarote, unidad de la Guardia Civil especializada en la investigación de delitos tecnológicos y ciberdelincuencia, inició diversas pesquisas para reconstruir el funcionamiento del entramado.

Los agentes recopilaron documentación, analizaron movimientos económicos, tomaron declaraciones y reunieron diferentes pruebas que permitieron identificar a diez personas relacionadas con la operativa del fraude.

Según la investigación, estas personas facilitaron documentación personal o permitieron utilizar cuentas bancarias de su titularidad para canalizar los fondos obtenidos ilícitamente y dificultar el seguimiento del dinero.

La operación policial, desarrollada por el Equipo Arroba de Lanzarote, se salda con cinco personas investigadas en Madrid y León y seis identificadas

Las pesquisas permitieron además localizar al presunto líder del grupo, quien, según la Guardia Civil, retiraba el dinero mediante extracciones en distintos cajeros automáticos de la Comunidad de Madrid, utilizando las cuentas de terceras personas con el objetivo de dificultar su identificación y el rastreo del dinero.

Investigación por varios presuntos delitos

Los investigados están siendo relacionados con diversos ilícitos penales, entre ellos estafa, falsedad documental, usurpación de estado civil y pertenencia a grupo criminal, según la información facilitada por la Guardia Civil. La calificación definitiva de los hechos corresponderá a la autoridad judicial una vez avance el procedimiento.

Las fuerzas de seguridad recuerdan que este tipo de estafas suele apoyarse en la utilización de identidades falsas, documentación manipulada y medios de pago obtenidos de forma ilícita para generar confianza en las víctimas antes de reclamar pagos o comisiones.

La Guardia Civil recomienda extremar las precauciones

Aunque la investigación continúa abierta, este caso pone de manifiesto la importancia de verificar la identidad de intermediarios comerciales y confirmar la autenticidad de los pagos antes de realizar transferencias o abonar comisiones de elevado importe.

La Guardia Civil recomienda a las empresas del sector turístico revisar los sistemas de validación de pagos, desconfiar de operaciones inusuales y comunicar cualquier incidencia a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado lo antes posible.