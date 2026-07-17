¿Qué debe llevar una mochila de emergencias en Canarias? Esto es lo que dice Protección Civil

Documentación personal, medicamentos, dinero en efectivo, una radio a pilas, agua, comida no perecedera y productos para mascotas. Son algunos de los elementos que debe incluir una mochila de emergencias en caso de tener que evacuar una vivienda con rapidez.

Protección Civil del Gobierno de Canarias ha difundido una serie de recomendaciones para que la población sepa cómo preparar este recurso básico de autoprotección. La jefa autonómica de Protección Civil, Montserrat Román, ha explicado en un vídeo publicado en la página web del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 112 qué debe llevar esta mochila y por qué conviene tenerla lista antes de que se produzca una situación de riesgo.

El mensaje forma parte de una campaña divulgativa con el lema 'Este verano prepárate y no seas estadística', centrada en la prevención y en la importancia de anticiparse a emergencias que pueden obligar a salir de casa en poco tiempo.

Por qué es importante tener una mochila preparada

Protección Civil recuerda que las situaciones complicadas no siempre avisan. En Canarias, durante los últimos años, se han producido episodios en los que ha sido necesario evacuar viviendas por incendios forestales, por la erupción volcánica de La Palma o por fenómenos meteorológicos adversos.

En todos estos casos hay un elemento común: el margen para abandonar la vivienda suele ser muy limitado. Por eso, una de las medidas más sencillas de autoprotección es tener preparada una mochila con lo imprescindible para pasar las primeras horas fuera de casa.

Según Montserrat Román, preparar esta mochila lleva apenas unos minutos y puede marcar la diferencia si hay que salir con rapidez o permanecer fuera durante un tiempo. La clave es que esté completa, revisada y colocada en un lugar de fácil acceso.

Qué debe llevar una mochila de emergencias

La mochila debe comenzar por lo más importante: documentación personal, tarjeta sanitaria y medicación habitual. Estos elementos son esenciales para cualquier evacuación, especialmente si la persona necesita tratamiento médico o debe acreditar su identidad en un recurso de emergencia.

Protección Civil recomienda incluir también agua y algún alimento no perecedero para las primeras horas, como frutos secos u otros productos fáciles de transportar y conservar. No se trata de preparar una despensa, sino de contar con recursos básicos mientras se recibe asistencia o se llega a un lugar seguro.

Entre los objetos recomendados figuran además productos de higiene personal, una linterna, un pequeño botiquín, una batería externa para el teléfono móvil, una radio a pilas, dinero en efectivo y ropa de repuesto.

Una mochila adaptada a cada familia

Protección Civil insiste en que la mochila de emergencias no debe ser igual para todos los hogares. Cada familia tiene necesidades diferentes y debe adaptar su contenido a las personas que conviven en la vivienda.

Si en casa hay personas mayores, bebés o personas con necesidades especiales, es necesario incluir medicación específica, productos de higiene, alimentos adecuados, pañales, documentación sanitaria o cualquier otro material imprescindible para las primeras horas fuera del domicilio.

La recomendación también se extiende a las personas que conviven con animales. “Si tienes mascotas, no las dejes atrás”, recuerda Montserrat Román. En ese caso, la mochila o bolsa de emergencia debe incluir agua, comida, documentación del animal, medicación si la necesita, transportín, correa u otros elementos básicos para su traslado seguro.

Dónde guardar la mochila de emergencias

Tan importante como preparar la mochila es saber dónde dejarla. Protección Civil aconseja guardarla en un lugar accesible, de forma que pueda localizarse y cogerse rápidamente en caso de evacuación.

También es necesario revisar su contenido de manera periódica. Algunos productos pueden caducar, la medicación puede cambiar, la ropa puede dejar de ser adecuada o la documentación puede necesitar actualización. Una mochila de emergencias solo es útil si su contenido está en buen estado y responde a las necesidades reales de la familia.

Fuente: El Día - La Opinión de Tenerife