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Un hombre muere tras ser rescatado en parada cardiorrespiratoria en una playa de Fuerteventura

El suceso ocurrió en la playa de Corralejo Viejo, en el municipio de La Oliva

Foto de archivo de la playa de Corralejo Viejo.

Foto de archivo de la playa de Corralejo Viejo. / LP/DLP

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EFE

Un hombre, de 60 años, ha fallecido tras ser rescatado en parada cardiorrespiratoria del mar en la playa de Corralejo Viejo, en el municipio de La Oliva, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

El suceso se ha producido a las 14.40 horas de este viernes y hasta la zona se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) que, junto a los socorristas de la playa y personal sanitario del Centro de Salud, realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar al afectado pero no obtuvieron resultado.

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En el lugar también se personaron bomberos de La Oliva, así como efectivos de Protección Civil de La Oliva, además de agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil, que instruyeron las diligencias judiciales.

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