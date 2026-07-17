La Policía Nacional pide colaboración para localizar a Juan Pablo G. M., desaparecido en Santa Lucía de Tirajana

La Policía Nacional ha solicitado la colaboración de la ciudadanía para ayudar en la localización de Juan Pablo G. M., un hombre de 34 años cuya desaparición fue registrada el pasado 5 de julio de 2026 en el municipio de Santa Lucía de Tirajana, en la isla de Gran Canaria.

La petición se realiza mediante la difusión de un cartel elaborado por el Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES), organismo dependiente del Ministerio del Interior, con el objetivo de ampliar el alcance de la búsqueda y facilitar que cualquier persona que pueda aportar información relevante la comunique de forma inmediata a las autoridades.

Características de la persona desaparecida

Según los datos facilitados en el cartel oficial, Juan Pablo G. M. tiene una constitución física normal, mide aproximadamente 1,70 metros de altura, tiene el pelo negro, liso y corto, además de ojos negros.

Por el momento, la información difundida indica que fue visto por última vez en Santa Lucía de Tirajana, sin que hayan trascendido más detalles sobre las circunstancias de su desaparición.

Cómo aportar información

La Policía Nacional solicita que cualquier persona que disponga de información que pueda ayudar a localizar a Juan Pablo G. M. contacte cuanto antes con los servicios policiales.

Para ello, puede llamar al teléfono de emergencias de la Policía Nacional, 091, o utilizar los canales oficiales habilitados por el Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES).