Conato de incendio en Gran Canaria: las llamas afectaron a una superficie de matorral en Agüimes
La rápida intervención de los bomberos del parque de Arinaga en la mañana de este sábado impidió que extendiera a zonas más amplias
Un conato de incendio de matorral se declaró a primera hora de la mañana de este sábado, 18 de julio en el municipio de Agüimes, en Gran Canaria.
El fuego fue detectado sobre las 6:30 horas junto a la carretera GC-100, a la altura de La Goleta.
Actuación de los servicios de emergencia
Según la información facilitada por los servicios de emergencias, las llamas afectaron a una superficie aproximada de 150 metros cuadrados de vegetación.
En las labores de extinción participaron efectivos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, pertenecientes al parque de bomberos de Arinaga, con el apoyo de la Policía Local de Agüimes. La rápida intervención permitió actuar sobre el incendio en una fase inicial y evitar que se propagara a una superficie mayor.
Por el momento, no se ha informado de daños personales ni de afecciones a viviendas o infraestructuras cercanas, y tampoco han trascendido las causas que originaron el fuego.
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