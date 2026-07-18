Estabilizado el conato de incendio declarado en Masca, Tenerife

El conato de incendio declarado este sábado en el barranco de Masca, en el municipio tinerfeño de Buenavista del Norte, se encuentra estabilizado, aunque los efectivos de emergencia continúan trabajando en la zona para enfriar el terreno y evitar posibles reproducciones.

El fuego se originó sobre las 12.00 horas en la zona conocida como Lomo del Medio, a unos 50 metros de algunas viviendas, según fuentes del 112 y del Cabildo de Tenerife. Las llamas afectaron a un área de cañaveral en un entorno de difícil acceso, lo que hizo necesario movilizar medios aéreos desde los primeros momentos de la intervención.

La alcaldesa apunta a una quema de rastrojos

La alcaldesa de Buenavista del Norte, Eva García, explicó en Radio Canaria que el conato declarado en el entorno del barranco del sendero de Masca habría sido provocado por un vecino que estaba quemando rastrojos. Según señaló, no sería la primera vez que esta persona realiza una práctica de este tipo y los hechos ya han sido denunciados.

García indicó que el fuego se encuentra estabilizado y que los equipos desplegados siguen trabajando para enfriar la zona. La regidora confirmó además que las llamas se produjeron muy cerca de algunas casas, aunque no ha sido necesario realizar desalojos.

Como medida preventiva, se procedió al cierre de la carretera para facilitar el trabajo de los efectivos de emergencia y garantizar la seguridad tanto de los vecinos como de los equipos que intervienen en la extinción.

Dos helicópteros y medios terrestres en la zona

Desde el primer momento, el Cabildo de Tenerife activó un amplio dispositivo para hacer frente al conato. En la intervención participan dos helicópteros, efectivos de Brifor, bomberos del Cabildo, personal técnico, medios sanitarios y recursos terrestres.

La prioridad del operativo ha sido contener el fuego con rapidez, especialmente por la cercanía de viviendas y por tratarse de una zona con una orografía complicada. En enclaves como Masca, el apoyo aéreo resulta fundamental durante la fase inicial de cualquier incendio por las dificultades de acceso de los medios terrestres.

Según las primeras valoraciones, la evolución inicial fue favorable y el conato no parecía revestir una especial gravedad. Aun así, el dispositivo se mantiene desplegado y bajo seguimiento permanente hasta garantizar que el perímetro queda completamente asegurado.

Fuente: El Día - La Opinión de Tenerife