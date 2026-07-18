La odisea de los bomberos para rescatar la pata de un gato que quedó atrapada en una tubería en Gran Canaria

Un equipo de Bomberos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, con base en el parque de Arinaga, intervino ayer viernes 17 de julio para rescatar una de las patas de un gato que había quedado atrapada en una tubería en esa localidad del municipio de Agüimes (Gran Canaria).

El animal tenía parte de una de sus extremidades atrapada en la pieza visible de la tubería, un elemento similar a una rejilla metálica o colador de desagüe, diseñado con varios agujeros para permitir el paso del agua y evitar que restos sólidos accedan al interior de la conducción.

Una de las patas del felino quedó atascada en uno de esos huecos.

Rescate de la pata de un gato atrapada en una tubería en Arinaga, en el sureste de Gran Canaria / La Provincia

Intervención para liberar al animal

Los bomberos realizaron las maniobras necesarias con una herramienta manual para extraer con cuidado la pata del gato y conseguir liberarlo sin causar daños mayores al animal.

La delicada actuación permitió resolver la incidencia de forma segura. La información facilitada por el servicio de emergencias no detalla si el felino necesitó atención veterinaria tras el rescate, aunque la intervención concluyó con éxito.