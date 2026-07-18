La odisea de los bomberos para rescatar la pata de un gato que quedó atrapada en una tubería en Gran Canaria
Efectivos del parque de Arinaga rescataron la extremidad del felino que había quedado atascada en un agujero de una pieza metálica
Un equipo de Bomberos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, con base en el parque de Arinaga, intervino ayer viernes 17 de julio para rescatar una de las patas de un gato que había quedado atrapada en una tubería en esa localidad del municipio de Agüimes (Gran Canaria).
El animal tenía parte de una de sus extremidades atrapada en la pieza visible de la tubería, un elemento similar a una rejilla metálica o colador de desagüe, diseñado con varios agujeros para permitir el paso del agua y evitar que restos sólidos accedan al interior de la conducción.
Una de las patas del felino quedó atascada en uno de esos huecos.
Intervención para liberar al animal
Los bomberos realizaron las maniobras necesarias con una herramienta manual para extraer con cuidado la pata del gato y conseguir liberarlo sin causar daños mayores al animal.
La delicada actuación permitió resolver la incidencia de forma segura. La información facilitada por el servicio de emergencias no detalla si el felino necesitó atención veterinaria tras el rescate, aunque la intervención concluyó con éxito.
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